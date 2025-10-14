Оккупант снимает на видео российского военного осла: "Из какого подразделения, родной? В бронежилете, в каске... Красавчик". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает осла в военной амуниции российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что на голову осла надет защитный шлем и что-то вроде бронежилета.
