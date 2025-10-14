РУС
Оккупант снимает на видео российского военного осла: "Из какого подразделения, родной? В бронежилете, в каске... Красавчик". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает осла в военной амуниции российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что на голову осла надет защитный шлем и что-то вроде бронежилета.

Животное знущається з тварини...
14.10.2025 16:29 Ответить
Якщо їх навчили тягати провіант і ********** на позиції це геніальна ідея.
14.10.2025 16:38 Ответить
Поступово друга армія світу перетворюється на першу.
14.10.2025 16:42 Ответить
То, скоріш всього, "так зване "в"ючне сідло"...
14.10.2025 16:57 Ответить
Бідна тваринка...
14.10.2025 17:03 Ответить
Та в другій армії світу одні осли і барани.Ще є в кремлі головна гомодрила,махає постійно ядерною дубинкою.Поки не забув ще є в МЗС кінь-старий мерин Лавров.Ведмідь є,але він постійно під кайфом від "Бояришника"Взагалі всі вони орли! Тільки не ті що літають,а ті що гори обсерають.
14.10.2025 17:07 Ответить
 
 