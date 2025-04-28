РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10453 посетителя онлайн
Новости Видео Животные в зоне боевых действий
3 359 30

Осел идет по полевой дороге вместе с четырьмя российскими оккупантами: "П#здец. Чего только не увидишь нах#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой осел и четыре российских оккупанта идут по полевой дороге

Как сообщает Цензор.НЕТ, марш-бросок группы военнослужащих снял их сослуживец, который, вероятно, впервые увидел такой логистический транспорт в российской армии.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Оккупанты хвастаются новой логистикой: "УАЗики" закончились, "УРАЛы" закончились, пацаны ведут ослика". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19282) животные (932)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
там взагалі то 4 віслюка і одна тваринка
показать весь комментарий
28.04.2025 09:39
+8
Або 4 тварини и один віслючок
показать весь комментарий
28.04.2025 09:41
+5
Фтарая армия мира
показать весь комментарий
28.04.2025 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там взагалі то 4 віслюка і одна тваринка
показать весь комментарий
28.04.2025 09:39 Ответить
Або 4 тварини и один віслючок
показать весь комментарий
28.04.2025 09:41 Ответить
ЦІкаво, віслюк з оману?!?
показать весь комментарий
28.04.2025 10:32 Ответить
Ні, з кремля. Права рука фюрера кацапії *****.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:37 Ответить
Фтарая армия мира
показать весь комментарий
28.04.2025 09:40 Ответить
Ослік веде осла
показать весь комментарий
28.04.2025 10:01 Ответить
Це навіть не смішно , щоби кацапська армія воювала на віслюках ,
пиз@ець
показать весь комментарий
28.04.2025 10:03 Ответить
Чого ти так? Батько розказував - у нас у містечку, у війну, стояв румунський підрозділ. Мінометники. Все майно - у в"юках, на ослах... "Труби", плити, опорні триноги, міни... До цих пір люди підкови ослячу знаходять...
У душманів, у Афгані, цілі каравани ходили. Віслюки вже й "Сттінгери" возили, і кулемети, і РПГ...
показать весь комментарий
28.04.2025 10:24 Ответить
"у війну, стояв румунський підрозділ..."
80 років вже минуло, в світі багато чого змінилося...
показать весь комментарий
28.04.2025 10:40 Ответить
Афган уже при мені був... А зброю та ********** так і возили на ослах...
показать весь комментарий
28.04.2025 10:44 Ответить
Там гірська місцевість. Техніка дуже специфічна потрібна була б. ЇЇ й зараз немає.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:51 Ответить
верблюди можуть більше перевозить, крім того їх можно поїти раз на тиждень, бо води на ЛБЗ і так не вистачає.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:04 Ответить
на слонах можна до того ж на штурми ходити, а потім мати запас м'яса та бівнів
а перевозять на собі вони геть більше
показать весь комментарий
28.04.2025 10:11 Ответить
не тільки перевозить, а одночасно слон може ще і колоди волочить для побудови бліндажів, або навіть буксирувати Д-30. Думаю, що з Моді домовляться, тіпа постачання для зоопарків.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:21 Ответить
а в купі слонячого лайна ціла кацапсяча дрг може тиждень ничкуватися, грітися та робити вилазки до наших
показать весь комментарий
28.04.2025 10:22 Ответить
зі свіжого лайна можно буде ліпити хибні цілі для нічних бомберів Мадяра.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:27 Ответить
Гівно будуть на підорашку перевозити
Ліпити різні статуї
Ісконна традиція
показать весь комментарий
28.04.2025 10:34 Ответить
Тоді якутського скульптора треба мобілізовувати.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:53 Ответить
Верблюди висогі - тому, дуже помітні... Крім того, їх ще й утримувать треба вміть... А вони в Росії розводяться лише в Калмикії. Раз нема - значить, калмики не горять бажанням "умереть за Путина"...
показать весь комментарий
28.04.2025 10:26 Ответить
з Ірану будуть постачати, а з дрона висота не має значення.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:31 Ответить
Та не у верблюдах справа... Їх можна і в Монголії купить... Справа у "погоничах"! Їх теж з Ірану поставлятимуть?
показать весь комментарий
28.04.2025 10:41 Ответить
там нічого складного - копита і шерсть як у оленів, то приставлять якутів, їх поки що вистачає.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:47 Ответить
Ти хоч раз у житті, з верблюдами, стикався? Про зоопарк можеш не згадувать... От скажи мені - навіщо верблюду "закрутка", що це таке, і для чого її застосовують?
показать весь комментарий
28.04.2025 10:50 Ответить
я не то шо з верблюдами, я і із слонами не стикався, тому навіть не знаю навіщо слону та закрутка.
Я більше котами ікавлюсь.
показать весь комментарий
28.04.2025 11:00 Ответить
До осені в Лісабоні будуть.....
показать весь комментарий
28.04.2025 10:09 Ответить
на кую будуть
показать весь комментарий
28.04.2025 10:29 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2025 10:31 Ответить
П'ятеро віслюків...
показать весь комментарий
28.04.2025 10:54 Ответить
Тікай від тих нелюдів, тваринко!
показать весь комментарий
28.04.2025 10:58 Ответить
 
 