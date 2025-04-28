Осел идет по полевой дороге вместе с четырьмя российскими оккупантами: "П#здец. Чего только не увидишь нах#й". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой осел и четыре российских оккупанта идут по полевой дороге
Как сообщает Цензор.НЕТ, марш-бросок группы военнослужащих снял их сослуживец, который, вероятно, впервые увидел такой логистический транспорт в российской армии.
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пиз@ець
У душманів, у Афгані, цілі каравани ходили. Віслюки вже й "Сттінгери" возили, і кулемети, і РПГ...
80 років вже минуло, в світі багато чого змінилося...
а перевозять на собі вони геть більше
Ліпити різні статуї
Ісконна традиція
Я більше котами ікавлюсь.