Осел идет по полевой дороге вместе с четырьмя российскими оккупантами: "П#здец. Чего только не увидишь нах#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой осел и четыре российских оккупанта идут по полевой дороге

Как сообщает Цензор.НЕТ, марш-бросок группы военнослужащих снял их сослуживец, который, вероятно, впервые увидел такой логистический транспорт в российской армии.

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