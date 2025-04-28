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Новини Відео Тварини у зоні бойових дій
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Віслюк йде польовою дорогою разом із чотирма російськими окупантами: "П#здец. Чего только не увидишь нах#й". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому віслюк та чотири російські окупанти йдуть польовою дорогою

Як повідомляє Цензор.НЕТ, марш-кидок групи військослужбовців зафільмував їх поплічник, який, який ймовірно, уперше побачив такий логістичний транспорт у російській армії.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Окупанти хизуються новою логістикою: "УАЗики" закончились, "УРАЛы" закончились, пацаны ведут ослика". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17432) тварини (463)


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там взагалі то 4 віслюка і одна тваринка
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28.04.2025 09:39 Відповісти
Або 4 тварини и один віслючок
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28.04.2025 09:41 Відповісти
Фтарая армия мира
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28.04.2025 09:40 Відповісти
Ослік веде осла
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28.04.2025 10:01 Відповісти
Це навіть не смішно , щоби кацапська армія воювала на віслюках ,
пиз@ець
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28.04.2025 10:03 Відповісти
верблюди можуть більше перевозить, крім того їх можно поїти раз на тиждень, бо води на ЛБЗ і так не вистачає.
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28.04.2025 10:04 Відповісти
на слонах можна до того ж на штурми ходити, а потім мати запас м'яса та бівнів
а перевозять на собі вони геть більше
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28.04.2025 10:11 Відповісти
До осені в Лісабоні будуть.....
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28.04.2025 10:09 Відповісти
 
 