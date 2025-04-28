Віслюк йде польовою дорогою разом із чотирма російськими окупантами: "П#здец. Чего только не увидишь нах#й". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому віслюк та чотири російські окупанти йдуть польовою дорогою

Як повідомляє Цензор.НЕТ, марш-кидок групи військослужбовців зафільмував їх поплічник, який, який ймовірно, уперше побачив такий логістичний транспорт у російській армії.

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