Віслюк йде польовою дорогою разом із чотирма російськими окупантами: "П#здец. Чего только не увидишь нах#й". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому віслюк та чотири російські окупанти йдуть польовою дорогою
Як повідомляє Цензор.НЕТ, марш-кидок групи військослужбовців зафільмував їх поплічник, який, який ймовірно, уперше побачив такий логістичний транспорт у російській армії.
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пиз@ець
а перевозять на собі вони геть більше