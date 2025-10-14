УКР
Окупант фільмує російського військового віслюка: "Из какого подразделения, родной? В бронежилете, в каске... Красавчик". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує віслюка у військовій амуніції російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що на голову віслюка вдягнутий захисний шолом та щось подібне бронежилета.

Животное знущається з тварини...
14.10.2025 16:29 Відповісти
Якщо їх навчили тягати провіант і ********** на позиції це геніальна ідея.
14.10.2025 16:38 Відповісти
Поступово друга армія світу перетворюється на першу.
14.10.2025 16:42 Відповісти
То, скоріш всього, "так зване "в"ючне сідло"...
14.10.2025 16:57 Відповісти
Бідна тваринка...
14.10.2025 17:03 Відповісти
Та в другій армії світу одні осли і барани.Ще є в кремлі головна гомодрила,махає постійно ядерною дубинкою.Поки не забув ще є в МЗС кінь-старий мерин Лавров.Ведмідь є,але він постійно під кайфом від "Бояришника"Взагалі всі вони орли! Тільки не ті що літають,а ті що гори обсерають.
14.10.2025 17:07 Відповісти
 
 