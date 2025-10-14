Окупант фільмує російського військового віслюка: "Из какого подразделения, родной? В бронежилете, в каске... Красавчик". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує віслюка у військовій амуніції російської армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що на голову віслюка вдягнутий захисний шолом та щось подібне бронежилета.
