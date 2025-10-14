ENG
Occupier films Russian military donkey: "What unit are you from, my dear? Wearing vest and helmet… Handsome one". VIDEO

A video has surfaced online showing a Russian occupier filming a donkey dressed in Russian army military gear.

According to Censor.NET, the recording shows that the donkey is wearing a protective helmet and something similar to a bulletproof vest.

