Семеро ліквідованих окупантів валяються у переліску на узбіччі дороги поблизу Покровська. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів у переліску на узбіччі дороги поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у поле зору камери потрапляють щонайменше семеро знищених загарбників.

Автор: 

Просто парашюти не розкрились...
14.10.2025 14:58 Відповісти
Ще один скотомогильник.
14.10.2025 15:03 Відповісти
Спят усталиє ігрушкі ,кніжкі спят, чьорниє пакети ждут ребят....
14.10.2025 15:05 Відповісти
Ні хера собі - порозлягалися, наче в себе в дома
14.10.2025 15:06 Відповісти
Маркер красный на рукаве
Морда синяя с мухой на голове
Потерялась удача в бою (2)
14.10.2025 15:08 Відповісти
У цю пору року лагідне сонце -опіків немає, тай взагалі - майже бабине літо - лежи, загоряй. Душевно.
14.10.2025 15:09 Відповісти
Мій родич, який там, сказав, що трупи кацапів по всіх посадках...
14.10.2025 15:18 Відповісти
Великолепная семёрка именно так и должны выглядеть все кацапы...
14.10.2025 15:25 Відповісти
 
 