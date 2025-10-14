Охоплений полум’ям окупант лежить серед степу. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована атака українського дрона-камікадзе на окупанта, що ніс степом баклагу із пальним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару пальне загорілося, а росіянина охопило полум'я.

"Український оператор дрону вражає мобільний НПЗ у вигляді російського окупанта. Покровський напрямок фронту, Донецька область. Бойова робота операторів FPV-дронів 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

