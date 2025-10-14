3 775 14
Охоплений полум’ям окупант лежить серед степу. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована атака українського дрона-камікадзе на окупанта, що ніс степом баклагу із пальним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару пальне загорілося, а росіянина охопило полум'я.
"Український оператор дрону вражає мобільний НПЗ у вигляді російського окупанта. Покровський напрямок фронту, Донецька область. Бойова робота операторів FPV-дронів 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра", - зазначається у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
Амандрапапупа
14.10.2025 11:30
Neo Matrix
14.10.2025 11:56
Яр Холодний
14.10.2025 12:00
Плачет, стонет его мать: "Что творится в мире?
Не понятно почему, по какой причине?
Ведь он ехал убивать, а его убили"...
Земля скловатою рашистским окупантам!
Дітки змалечку мають звикати: що убити кацапа -- добре і праведне діло.