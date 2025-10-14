УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9671 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
3 775 14

Охоплений полум’ям окупант лежить серед степу. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована атака українського дрона-камікадзе на окупанта, що ніс степом баклагу із пальним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару пальне загорілося, а росіянина охопило полум'я.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Український оператор дрону вражає мобільний НПЗ у вигляді російського окупанта. Покровський напрямок фронту, Донецька область. Бойова робота операторів FPV-дронів 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант намагався відбити дрон палицею і загинув. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19061) знищення (8473) Донецька область (9818) дрони (6030) Покровськ (844) Покровський район (1089)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Ехал русский убивать, а его убили

Плачет, стонет его мать: "Что творится в мире?

Не понятно почему, по какой причине?

Ведь он ехал убивать, а его убили"...

Земля скловатою рашистским окупантам!
показати весь коментар
14.10.2025 11:30 Відповісти
+4
Це треба показувати українським діткам, починаючи з садочка.
Дітки змалечку мають звикати: що убити кацапа -- добре і праведне діло.
показати весь коментар
14.10.2025 11:56 Відповісти
+2
Був одягнутий у білизну, літню польову форму, спорядження... Після удару ФПВ, до приходу больового шоку, встиг позривать з себе ВСЕ - бо був охоплений полум"ям. Не допомогло - нога відірвана...
показати весь коментар
14.10.2025 12:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ехал русский убивать, а его убили

Плачет, стонет его мать: "Что творится в мире?

Не понятно почему, по какой причине?

Ведь он ехал убивать, а его убили"...

Земля скловатою рашистским окупантам!
показати весь коментар
14.10.2025 11:30 Відповісти
Наївся української зайчатини.
показати весь коментар
14.10.2025 11:34 Відповісти
Ворог
показати весь коментар
14.10.2025 11:35 Відповісти
Крем для засмаги взяв?
показати весь коментар
14.10.2025 11:39 Відповісти
Це треба показувати українським діткам, починаючи з садочка.
Дітки змалечку мають звикати: що убити кацапа -- добре і праведне діло.
показати весь коментар
14.10.2025 11:56 Відповісти
Був одягнутий у білизну, літню польову форму, спорядження... Після удару ФПВ, до приходу больового шоку, встиг позривать з себе ВСЕ - бо був охоплений полум"ям. Не допомогло - нога відірвана...
показати весь коментар
14.10.2025 12:00 Відповісти
Невже i трусiкi сгорять?😬
показати весь коментар
14.10.2025 12:01 Відповісти
Сгорел на работе..
показати весь коментар
14.10.2025 12:10 Відповісти
Вышел в степь донецкую парень молодой... И оно тебе надо было?
показати весь коментар
14.10.2025 12:33 Відповісти
А чего оно не поёт, Степь да степь кругом...
показати весь коментар
14.10.2025 12:40 Відповісти
Купила мати коника...
показати весь коментар
14.10.2025 12:43 Відповісти
чудік
показати весь коментар
14.10.2025 12:49 Відповісти
Смердить смаленим кацапом , що аж сюди чути
показати весь коментар
14.10.2025 12:56 Відповісти
 
 