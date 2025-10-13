1 109 6
Окупант намагався відбити дрон палицею і загинув. ВIДЕО
Українські оператори дронів влучно уразили та ліквідували окупанта на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий намагався відбити дрон палицею, але вибух "поклав його на лопатки". У результаті окупанта було ліквідовано.
Відео оприлюднили бійці в телеграм-каналі.
