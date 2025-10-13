УКР
Окупант намагався відбити дрон палицею і загинув. ВIДЕО

Українські оператори дронів влучно уразили та ліквідували окупанта на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий намагався відбити дрон палицею, але вибух "поклав його на лопатки". У результаті окупанта було ліквідовано.

Відео оприлюднили бійці в телеграм-каналі.

армія рф (19043) безпілотник (5033) знищення (8460) Донецька область (9810) ЗСУ (8003) Покровськ (844) Покровський район (1089)
Ось, що значить не дивитися добрих мультиків у дитинстві! Потрібно було посміхнутись, а не махати палицею!
13.10.2025 22:28 Відповісти
То ще можна і не попасти в кацапа. А так на 100%.
13.10.2025 22:30 Відповісти
За те, щоб всі!
13.10.2025 22:44 Відповісти
Кацапопітеки швидко рвонули від еволюції назад до скрепів...
13.10.2025 22:48 Відповісти
Подох,а не загинув......
13.10.2025 23:25 Відповісти
..гейм ове..))
13.10.2025 23:51 Відповісти
 
 