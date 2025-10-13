РУС
992 6

Оккупант пытался отбить дрон палкой и погиб. ВИДЕО

Украинские операторы дронов точно поразили и ликвидировали оккупанта на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный пытался отбить дрон палкой, но взрыв "положил его на лопатки". Как следствие, оккупант был ликвидирован.

Видео обнародовали бойцы в телеграм-канале.

Ось, що значить не дивитися добрих мультиків у дитинстві! Потрібно було посміхнутись, а не махати палицею!
показать весь комментарий
13.10.2025 22:28 Ответить
То ще можна і не попасти в кацапа. А так на 100%.
показать весь комментарий
13.10.2025 22:30 Ответить
За те, щоб всі!
показать весь комментарий
13.10.2025 22:44 Ответить
Кацапопітеки швидко рвонули від еволюції назад до скрепів...
показать весь комментарий
13.10.2025 22:48 Ответить
Подох,а не загинув......
показать весь комментарий
13.10.2025 23:25 Ответить
..гейм ове..))
показать весь комментарий
13.10.2025 23:51 Ответить
 
 