Оккупант пытался отбить дрон палкой и погиб. ВИДЕО
Украинские операторы дронов точно поразили и ликвидировали оккупанта на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный пытался отбить дрон палкой, но взрыв "положил его на лопатки". Как следствие, оккупант был ликвидирован.
Видео обнародовали бойцы в телеграм-канале.
