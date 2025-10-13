"Роль гриля выполнили дроны-камикадзе": 42-я ОМБр сожгла оккупанта точным ударом. ВИДЕО

42-я отдельная механизированная бригада имени Героя Украины Валерия Гудзя ВСУ продолжает уничтожать российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов метко ударили дроном-камикадзе по российскому военному. Сначала у оккупанта загорелись штаны, а потом и он сам.

Под видео бойцы шутят: "Роль гриля выполнил дроны-камикадзе".

