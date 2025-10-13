РУС
"Роль гриля выполнили дроны-камикадзе": 42-я ОМБр сожгла оккупанта точным ударом. ВИДЕО

42-я отдельная механизированная бригада имени Героя Украины Валерия Гудзя ВСУ продолжает уничтожать российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов метко ударили дроном-камикадзе по российскому военному. Сначала у оккупанта загорелись штаны, а потом и он сам.

Под видео бойцы шутят: "Роль гриля выполнил дроны-камикадзе".

армия РФ (20885) уничтожение (8139) ВСУ (6991) дроны (5077) 42 ОМБр (17)
А чому б і не зробити гріль, якщо тупе м'ясо саме до тебе вдерлося.
показать весь комментарий
13.10.2025 21:38 Ответить
краса.
А ще 12 років тому я навіть не думав що я настільки люблю гріль із кацапів...
показать весь комментарий
13.10.2025 21:43 Ответить
Тут інфа про інший "гриль"

@ (мова оригіналу):

"Насчёт российского ударного вертолёта Ка-52, который на днях зашкварился вместе с экипажем.
Действительно, мы тут не причём, но куда интереснее, предварительно, что куда и причём.
Дело в том, что экипаж вылетел на выполнение боевой задачи в сложные погодные условия, которые стали бы проблемой для Ми-28, но не для Ка-52, но…
Но, экипаж, предварительно, подвели шлемофоны ИНСЦИ от НПП «Геофизика». Да, да, вы не ошиблись, экипаж, предварительно, использовал не классические и проверенные временем ЗШ-7АП/ЗШ-7АМ, а "инновационные" и "высокотехнологичные" ИНСЦИ!
Те самые, которые при плохих погодных условиях, а так же в ночное время суток, могли сбоить и, фактически, слепить экипаж. Во многом именно из-за ослепления экипажей у Ми-28 и происходили все катастрофы, а их у этого вертолёта куда больше чем у Ка-52.
Попытка ширпотреб от НПП «Геофизика», угробивший не один экипаж от Ми-28, попытались интегрировать в Ка-52 и, результат не заставил себя ждать. Что ту скажешь… Всё правильно делают, главное не отчаиваться и не сворачивать с намеченного пути!👍
показать весь комментарий
13.10.2025 21:59 Ответить
"ходовИє іспИтанІя"...
Невдача спіткала трохи....
показать весь комментарий
13.10.2025 22:08 Ответить
"...не стоіт прагибацца пад ізмєнчівий мір ..."

показать весь комментарий
13.10.2025 21:59 Ответить
Гарно але коротке відео. Оператор жлоб
показать весь комментарий
13.10.2025 22:00 Ответить
Наверное бо-о-о-ольно, когда на тебе штаны горят, а? (предположение)
показать весь комментарий
13.10.2025 22:50 Ответить
 
 