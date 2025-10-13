"Роль гриля виконав дрон-камікадзе": 42-га ОМБр спалила окупанта влучним ударом. ВIДЕО

42-га окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя ЗСУ продовжує знищувати російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів влучно вдарили дроном-камікадзе по російському військовому. Спочатку в окупанта загорілися штани, а потім і він сам.

Під відео бійці жартують: "Роль гриля виконав дрон-камікадзе".

