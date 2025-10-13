УКР
"Роль гриля виконав дрон-камікадзе": 42-га ОМБр спалила окупанта влучним ударом. ВIДЕО

42-га окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя ЗСУ продовжує знищувати російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів влучно вдарили дроном-камікадзе по російському військовому. Спочатку в окупанта загорілися штани, а потім і він сам.

Під відео бійці жартують: "Роль гриля виконав дрон-камікадзе".

А чому б і не зробити гріль, якщо тупе м'ясо саме до тебе вдерлося.
13.10.2025 21:38 Відповісти
краса.
А ще 12 років тому я навіть не думав що я настільки люблю гріль із кацапів...
13.10.2025 21:43 Відповісти
Тут інфа про інший "гриль"

@ (мова оригіналу):

"Насчёт российского ударного вертолёта Ка-52, который на днях зашкварился вместе с экипажем.
Действительно, мы тут не причём, но куда интереснее, предварительно, что куда и причём.
Дело в том, что экипаж вылетел на выполнение боевой задачи в сложные погодные условия, которые стали бы проблемой для Ми-28, но не для Ка-52, но…
Но, экипаж, предварительно, подвели шлемофоны ИНСЦИ от НПП «Геофизика». Да, да, вы не ошиблись, экипаж, предварительно, использовал не классические и проверенные временем ЗШ-7АП/ЗШ-7АМ, а "инновационные" и "высокотехнологичные" ИНСЦИ!
Те самые, которые при плохих погодных условиях, а так же в ночное время суток, могли сбоить и, фактически, слепить экипаж. Во многом именно из-за ослепления экипажей у Ми-28 и происходили все катастрофы, а их у этого вертолёта куда больше чем у Ка-52.
Попытка ширпотреб от НПП «Геофизика», угробивший не один экипаж от Ми-28, попытались интегрировать в Ка-52 и, результат не заставил себя ждать. Что ту скажешь… Всё правильно делают, главное не отчаиваться и не сворачивать с намеченного пути!👍
13.10.2025 21:59 Відповісти
"ходовИє іспИтанІя"...
Невдача спіткала трохи....
13.10.2025 22:08 Відповісти
"...не стоіт прагибацца пад ізмєнчівий мір ..."

13.10.2025 21:59 Відповісти
Гарно але коротке відео. Оператор жлоб
13.10.2025 22:00 Відповісти
Наверное бо-о-о-ольно, когда на тебе штаны горят, а? (предположение)
13.10.2025 22:50 Відповісти
 
 