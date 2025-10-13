"Роль гриля виконав дрон-камікадзе": 42-га ОМБр спалила окупанта влучним ударом. ВIДЕО
42-га окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя ЗСУ продовжує знищувати російських окупантів на фронті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів влучно вдарили дроном-камікадзе по російському військовому. Спочатку в окупанта загорілися штани, а потім і він сам.
Під відео бійці жартують: "Роль гриля виконав дрон-камікадзе".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще 12 років тому я навіть не думав що я настільки люблю гріль із кацапів...
@ (мова оригіналу):
"Насчёт российского ударного вертолёта Ка-52, который на днях зашкварился вместе с экипажем.
Действительно, мы тут не причём, но куда интереснее, предварительно, что куда и причём.
Дело в том, что экипаж вылетел на выполнение боевой задачи в сложные погодные условия, которые стали бы проблемой для Ми-28, но не для Ка-52, но…
Но, экипаж, предварительно, подвели шлемофоны ИНСЦИ от НПП «Геофизика». Да, да, вы не ошиблись, экипаж, предварительно, использовал не классические и проверенные временем ЗШ-7АП/ЗШ-7АМ, а "инновационные" и "высокотехнологичные" ИНСЦИ!
Те самые, которые при плохих погодных условиях, а так же в ночное время суток, могли сбоить и, фактически, слепить экипаж. Во многом именно из-за ослепления экипажей у Ми-28 и происходили все катастрофы, а их у этого вертолёта куда больше чем у Ка-52.
Попытка ширпотреб от НПП «Геофизика», угробивший не один экипаж от Ми-28, попытались интегрировать в Ка-52 и, результат не заставил себя ждать. Что ту скажешь… Всё правильно делают, главное не отчаиваться и не сворачивать с намеченного пути!👍
Невдача спіткала трохи....