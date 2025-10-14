РУС
Охваченный пламенем оккупант лежит среди степи. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снята атака украинского дрона-камикадзе на оккупанта, который нес по степи баклагу с горючим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара горючее загорелось, а россиянина охватило пламя.

"Украинский оператор дрона поражает мобильный НПЗ в виде российского оккупанта. Покровское направление фронта, Донецкая область. Боевая работа операторов FPV-дронов 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант пытался отбить дрон палкой и погиб. ВИДЕО

армия РФ (20901) уничтожение (8150) Донецкая область (10989) дроны (5088) Покровск (810) Покровский район (1079)
Топ комментарии
+6
Ехал русский убивать, а его убили

Плачет, стонет его мать: "Что творится в мире?

Не понятно почему, по какой причине?

Ведь он ехал убивать, а его убили"...

Земля скловатою рашистским окупантам!
14.10.2025 11:30 Ответить
+3
Це треба показувати українським діткам, починаючи з садочка.
Дітки змалечку мають звикати: що убити кацапа -- добре і праведне діло.
14.10.2025 11:56 Ответить
Наївся української зайчатини.
14.10.2025 11:34 Ответить
Ворог
14.10.2025 11:35 Ответить
Крем для засмаги взяв?
14.10.2025 11:39 Ответить
Це треба показувати українським діткам, починаючи з садочка.
Дітки змалечку мають звикати: що убити кацапа -- добре і праведне діло.
14.10.2025 11:56 Ответить
Був одягнутий у білизну, літню польову форму, спорядження... Після удару ФПВ, до приходу больового шоку, встиг позривать з себе ВСЕ - бо був охоплений полум"ям. Не допомогло - нога відірвана...
14.10.2025 12:00 Ответить
Невже i трусiкi сгорять?😬
14.10.2025 12:01 Ответить
Сгорел на работе..
14.10.2025 12:10 Ответить
Вышел в степь донецкую парень молодой... И оно тебе надо было?
14.10.2025 12:33 Ответить
А чего оно не поёт, Степь да степь кругом...
14.10.2025 12:40 Ответить
Купила мати коника...
14.10.2025 12:43 Ответить
 
 