Охваченный пламенем оккупант лежит среди степи. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снята атака украинского дрона-камикадзе на оккупанта, который нес по степи баклагу с горючим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара горючее загорелось, а россиянина охватило пламя.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Украинский оператор дрона поражает мобильный НПЗ в виде российского оккупанта. Покровское направление фронта, Донецкая область. Боевая работа операторов FPV-дронов 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант пытался отбить дрон палкой и погиб. ВИДЕО