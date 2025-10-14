Охваченный пламенем оккупант лежит среди степи. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой снята атака украинского дрона-камикадзе на оккупанта, который нес по степи баклагу с горючим.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара горючее загорелось, а россиянина охватило пламя.
"Украинский оператор дрона поражает мобильный НПЗ в виде российского оккупанта. Покровское направление фронта, Донецкая область. Боевая работа операторов FPV-дронов 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра", - отмечается в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
Амандрапапупа
14.10.2025 11:30
Neo Matrix
14.10.2025 11:56
Плачет, стонет его мать: "Что творится в мире?
Не понятно почему, по какой причине?
Ведь он ехал убивать, а его убили"...
Земля скловатою рашистским окупантам!
Дітки змалечку мають звикати: що убити кацапа -- добре і праведне діло.