Штурмові підрозділи просунулись до 1.6 км на окремих напрямках у Покровському районі, - Сирський. ВIДЕО
Попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, нашими воїнами упродовж минулої доби проведено пошук та знищення противника на території 3.4 кв км Покровського району Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1.6 км. Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону", - наголосив Сирський.
Загалом, за його словами, за час Добропільський операції, станом на 06.00 13 жовтня 2025 року, звільнено 182.4 кв км, 224.7 кв км - зачищено від ДРГ противник.
Двоє військовослужбовців, які служили із головнокомандувачем ЗСУ ще за часів АТО/ООС, розповідають http://LIGA.net/ LIGA.net, що коло тих, кому Сирський довіряє, дуже обмежене. І що Сирський оточує себе людьми, які доповідатимуть йому те, що він хоче чути. В оточенні головкома заперечують: ідеться не про формування комфортної інформаційної бульбашки, а про ефективність команди.
"Моє враження, що в армії наростає тихе нерозуміння й непідтримка головнокомандувача. Це може вилитися в катастрофічні наслідки", - каже представниця оборонного комітету парламенту Соломія Бобровська (фракція Голос).
http://LIGA.net/ LIGA.net поспілкувалась з десятками людей, щоб розібратись, як головнокомандувач Сирський переформатовує українську армію. Та, головне, як відбирає собі "фаворитів".
🔗 https://www.liga.net/ua/politics/articles/mikromenedzher-viyny-yak-syrskyy-formuie-svoiu-hvardiiu-vplyvu-u-zsu?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social Читайте у матеріалі LIGA.net.