Штурмові підрозділи просунулись до 1.6 км на окремих напрямках у Покровському районі, - Сирський. ВIДЕО

Попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, нашими воїнами упродовж минулої доби проведено пошук та знищення противника на території 3.4 кв км Покровського району Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1.6 км. Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону", - наголосив Сирський.

Також читайте: Сили оборони відбили наступ РФ під Добропіллям: знищено техніку, ліквідовано окупантів. ВIДЕО

Загалом, за його словами, за час Добропільський операції, станом на 06.00 13 жовтня 2025 року, звільнено 182.4 кв км, 224.7 кв км - зачищено від ДРГ противник.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі