Штурмовые подразделения продвинулись до 1,6 км на отдельных направлениях в Покровском районе, - Сырский. ВИДЕО
Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, нашими воинами за прошедшие сутки проведен поиск и уничтожение противника на территории 3.4 кв км Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1.6 км. Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона", - подчеркнул Сырский.
В целом, по его словам, за время Добропольской операции, по состоянию на 06.00 13 октября 2025 года, освобождено 182.4 кв км, 224.7 кв км - зачищено от ДРГ противник.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Двоє військовослужбовців, які служили із головнокомандувачем ЗСУ ще за часів АТО/ООС, розповідають http://LIGA.net/ LIGA.net, що коло тих, кому Сирський довіряє, дуже обмежене. І що Сирський оточує себе людьми, які доповідатимуть йому те, що він хоче чути. В оточенні головкома заперечують: ідеться не про формування комфортної інформаційної бульбашки, а про ефективність команди.
"Моє враження, що в армії наростає тихе нерозуміння й непідтримка головнокомандувача. Це може вилитися в катастрофічні наслідки", - каже представниця оборонного комітету парламенту Соломія Бобровська (фракція Голос).
http://LIGA.net/ LIGA.net поспілкувалась з десятками людей, щоб розібратись, як головнокомандувач Сирський переформатовує українську армію. Та, головне, як відбирає собі "фаворитів".
🔗 https://www.liga.net/ua/politics/articles/mikromenedzher-viyny-yak-syrskyy-formuie-svoiu-hvardiiu-vplyvu-u-zsu?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social Читайте у матеріалі LIGA.net.