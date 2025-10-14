Штурмовые подразделения продвинулись до 1,6 км на отдельных направлениях в Покровском районе, - Сырский. ВИДЕО

Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, нашими воинами за прошедшие сутки проведен поиск и уничтожение противника на территории 3.4 кв км Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1.6 км. Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона", - подчеркнул Сырский.

В целом, по его словам, за время Добропольской операции, по состоянию на 06.00 13 октября 2025 года, освобождено 182.4 кв км, 224.7 кв км - зачищено от ДРГ противник.

