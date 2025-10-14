РУС
1 755 8

Семь ликвидированных оккупантов валяются в перелеске на обочине дороги вблизи Покровска. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов в перелеске на обочине дороги вблизи Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры попадают по меньшей мере семеро уничтоженных захватчиков.

армия РФ (20901) уничтожение (8150) Донецкая область (10989) Покровск (810) Покровский район (1079)
Просто парашюти не розкрились...
14.10.2025 14:58 Ответить
Ще один скотомогильник.
14.10.2025 15:03 Ответить
Спят усталиє ігрушкі ,кніжкі спят, чьорниє пакети ждут ребят....
14.10.2025 15:05 Ответить
Ні хера собі - порозлягалися, наче в себе в дома
14.10.2025 15:06 Ответить
Маркер красный на рукаве
Морда синяя с мухой на голове
Потерялась удача в бою (2)
14.10.2025 15:08 Ответить
У цю пору року лагідне сонце -опіків немає, тай взагалі - майже бабине літо - лежи, загоряй. Душевно.
14.10.2025 15:09 Ответить
Мій родич, який там, сказав, що трупи кацапів по всіх посадках...
14.10.2025 15:18 Ответить
Великолепная семёрка именно так и должны выглядеть все кацапы...
14.10.2025 15:25 Ответить
 
 