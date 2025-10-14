Семь ликвидированных оккупантов валяются в перелеске на обочине дороги вблизи Покровска. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов в перелеске на обочине дороги вблизи Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры попадают по меньшей мере семеро уничтоженных захватчиков.
