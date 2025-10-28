Дрони атакували Чернігів і область: є влучання, здійнялись пожежі. ФОТОрепортаж
З вечора 27 жовтня та вночі 28 жовтня війська РФ атакували ударними дронами територію Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Корюківський район
Зафіксовано влучання в об'єкт, яке спричинило пожежу. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.
Новгород-Сіверський район
Через ворожу атаку пошкоджена адміністративна будівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 р.н.
Чернігів
Відбулося влучання у технічну будівлю підприємства у Чернігові. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає.
Наслідки
Що передувало?
- Вночі у центрі Чернігова впав "Шахед", у місті проблеми з мобільним зв’язком.
- 27 жовтня російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nika Vesela
показати весь коментар28.10.2025 08:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар28.10.2025 08:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Hord
показати весь коментар28.10.2025 08:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар28.10.2025 08:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар28.10.2025 09:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Hord
показати весь коментар28.10.2025 09:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль