Дрони атакували Чернігів і область: є влучання, здійнялись пожежі. ФОТОрепортаж

З вечора 27 жовтня та вночі 28 жовтня війська РФ атакували ударними дронами територію Чернігівської області.

​Корюківський район

Зафіксовано влучання в об'єкт, яке спричинило пожежу. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.

​Новгород-Сіверський район

Через ворожу атаку пошкоджена адміністративна будівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 р.н.

​Чернігів

Відбулося влучання у технічну будівлю підприємства у Чернігові. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає.

Що передувало?

Вночі у центрі Чернігова впав "Шахед", у місті проблеми з мобільним зв’язком.

27 жовтня російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.

