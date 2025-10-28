УКР
Дрони атакували Чернігів і область: є влучання, здійнялись пожежі. ФОТОрепортаж

З вечора 27 жовтня та вночі 28 жовтня війська РФ атакували ударними дронами територію Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

​Корюківський район

Зафіксовано влучання в об'єкт, яке спричинило пожежу. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.

​Новгород-Сіверський район

Через ворожу атаку пошкоджена адміністративна будівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 р.н.

​Чернігів

Відбулося влучання у технічну будівлю підприємства у Чернігові. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає.

Наслідки

Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу

Що передувало?

  • Вночі у центрі Чернігова впав "Шахед", у місті проблеми з мобільним зв’язком.
  • 27 жовтня російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.

обстріл (31568) Чернігів (858) Шахед (1601) Чернігівська область (1160) Чернігівський район (112)
Коментувати
Не атакувала, а атакуЄ....цілодобово!!
показати весь коментар
28.10.2025 08:21 Відповісти
Zелене воровите брехло, де фламінго? Чому від них не палає москва? Шо, знов все вкрав з менеджерами?
показати весь коментар
28.10.2025 08:29 Відповісти
чекаємо гундосий відосик від Оманського статиста підрахуя.
показати весь коментар
28.10.2025 08:55 Відповісти
Такими темпами рашиські варвари знищать всю Україну,особливо коли не має гідної відповіді по рашистану ,в той час пусті розмови від "найвеличнішого"то про "фламінго" то "томагавки " замість того що б думати і щось робилось для захисту інфраструктури в першу чергу енергетику і все що забезпечує житєдіяльність міст.
показати весь коментар
28.10.2025 08:56 Відповісти
Якби у Зе було хочь трохи гідності він би створив Уряд національного порятунку(без жОПЗЖ) й пішов з посади.... але схоже що її (гідності) немає, один комплекс "янелох". Чи реально "засланий козачок".....?
показати весь коментар
28.10.2025 09:13 Відповісти
та засланий .. розміновував, розвалював ракетні програми, на ТОП пости призначив відвертих руснявих кротів
показати весь коментар
28.10.2025 09:42 Відповісти
 
 