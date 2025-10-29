УКР
Удари по енергетиці Атака безпілотників на Чернігів
Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова

шахед атакує Чернігів

Зранку 29 жовтня 2025 року у Чернігові лунають вибухи, ворог атакує місто дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано вибух шахеда в межах міста", - інформував він.

Також читайте: Дрони атакували Чернігів і область: є влучання, здійнялись пожежі. ФОТОрепортаж

Удар по критичній інфраструктурі

"Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури в центрі міста. Інформація по постраждалим уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За даними МВА, постраждалих серед людей немає.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що дрони атакували Чернігів і область: є влучання, здійнялись пожежі.

Чернігів (862) енергетика (2839) Шахед (1606) Чернігівська область (1162) Чернігівський район (114)
