Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова

Зранку 29 жовтня 2025 року у Чернігові лунають вибухи, ворог атакує місто дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано вибух шахеда в межах міста", - інформував він.

Удар по критичній інфраструктурі

"Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури в центрі міста. Інформація по постраждалим уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За даними МВА, постраждалих серед людей немає.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що дрони атакували Чернігів і область: є влучання, здійнялись пожежі.