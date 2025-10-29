Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова
Зранку 29 жовтня 2025 року у Чернігові лунають вибухи, ворог атакує місто дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано вибух шахеда в межах міста", - інформував він.
Удар по критичній інфраструктурі
"Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури в центрі міста. Інформація по постраждалим уточнюється", - йдеться у повідомленні.
За даними МВА, постраждалих серед людей немає.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що дрони атакували Чернігів і область: є влучання, здійнялись пожежі.
