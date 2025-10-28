РУС
Рашисты в седьмой раз с начала октября атаковали газовую инфраструктуру, - "Нафтогаз"

Удары РФ по газовым объектам. В Полтавской области повреждено предприятие

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. На этот раз - на Полтавщине.

Об этом сообщил председатель правления компании "Нафтогаз України" Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью россияне снова атаковали гражданскую газовую инфраструктуру на Полтавщине.

К счастью, люди не пострадали - это главное. На месте удара работают специалисты: оценивают последствия и приступают к восстановлению", - отметил он.

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины

По словам Корецкого, это уже седьмая атака врага на газовую инфраструктуру с начала октября.

Читайте: Украина договаривается с Германией и Италией об энергетической помощи, - Зеленский

Газ (10308) Нафтогаз (3125) обстрел (30221) энергетика (2728) Полтавская область (1296)
