Рашисты в седьмой раз с начала октября атаковали газовую инфраструктуру, - "Нафтогаз"

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. На этот раз - на Полтавщине.

Об этом сообщил председатель правления компании "Нафтогаз України" Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью россияне снова атаковали гражданскую газовую инфраструктуру на Полтавщине.

К счастью, люди не пострадали - это главное. На месте удара работают специалисты: оценивают последствия и приступают к восстановлению", - отметил он.

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины

По словам Корецкого, это уже седьмая атака врага на газовую инфраструктуру с начала октября.

