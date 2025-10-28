Рашисты в седьмой раз с начала октября атаковали газовую инфраструктуру, - "Нафтогаз"
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. На этот раз - на Полтавщине.
Об этом сообщил председатель правления компании "Нафтогаз України" Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью россияне снова атаковали гражданскую газовую инфраструктуру на Полтавщине.
К счастью, люди не пострадали - это главное. На месте удара работают специалисты: оценивают последствия и приступают к восстановлению", - отметил он.
Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины
По словам Корецкого, это уже седьмая атака врага на газовую инфраструктуру с начала октября.
