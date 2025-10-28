Украина договаривается с Германией и Италией об энергетической помощи, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони поставки оборудования для генерации электроэнергии, а также возможную помощь с газоснабжением.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
"Мы увеличиваем восстановительные бригады, увеличиваем штабы быстрой реакции. Отдельно я договариваюсь с немцами. Мы с канцлером это проговорили. Я ему уже показал все сценарии. Есть две компании в Германии и в Италии, которые производят необходимое оборудование для генерации электричества. Я ему показал необходимое количество", - сказал Зеленский.
Энергооборудование для Украины
По его словам, Украина выбрала Германию, поскольку она имеет значительное финансирование гуманитарного направления, и президент предложил направить часть этих средств на закупку энергетического оборудования.
Зеленский также рассказал, что Мелони готова помочь или оборудованием, или газом. "Она меня спросила, что быстрее: или с этим оборудованием, или по газоснабжению. И она сказала: давай я посмотрю, что мне быстрее. Она поговорит с компаниями. Нам оба варианта подходят", - отметил президент.
Дополнительная помощь
Он добавил, что к поддержке Украины в энергетической сфере присоединятся также Урсула фон дер Ляйен и Нидерланды. Сейчас идет работа над деталями.
