Україна домовляється з Німеччиною й Італією про енергетичну допомогу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорює з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні постачання обладнання для генерації електроенергії, а також можливу допомогу з газопостачанням.
Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
"Ми збільшуємо відновлювальні бригади, збільшуємо штаби швидкої реакції. Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили. Я йому вже показав всі сценарії. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість", - сказав Зеленський.
Енергообладнання для України
За його словами, Україна обрала Німеччину, оскільки вона має значне фінансування гуманітарного напряму, і президент запропонував спрямувати частину цих коштів на закупівлю енергетичного обладнання.
Зеленський також розповів, що Мелоні готова допомогти або обладнанням, або газом. "Вона мене запитала, що швидше: або з цим обладнанням, або щодо газопостачання. І вона сказала: давай я подивлюсь, що мені швидше. Вона поговорить з компаніями. Нам обидва варіанти підходять", - зазначив президент.
Додаткова допомога
Він додав, що до підтримки України в енергетичній сфері долучаться також Урсула фон дер Ляєн і Нідерланди. Зараз триває робота над деталями.
