РФ атакувала енергетичну інфраструктуру двох областей. Упродовж дня діятимуть графіки відключень, - Міненерго

Частина України залишилася без світла

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Світло знову відключатимуть

Як зазначається, сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у кількох регіонах України з 08:00 до 22:00.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в окремих регіонах з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Також читайте: У Києві та низці областей - стабілізаційні відключення світла. ГРАФІКИ

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти пошкодили важливий енергооб’єкт в одному з районів Чернігівщини.
  • Російські війська 27 жовтня масовано атакували Чернігів безпілотниками. У місті лунали вибухи, працювала ППО.
  • Неподалік від міста фіксували падіння БпЛА. Постраждали 2 особи.

