РФ атакувала енергетичну інфраструктуру двох областей. Упродовж дня діятимуть графіки відключень, - Міненерго
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.
Світло знову відключатимуть
Як зазначається, сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у кількох регіонах України з 08:00 до 22:00.
"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в окремих регіонах з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти пошкодили важливий енергооб’єкт в одному з районів Чернігівщини.
- Російські війська 27 жовтня масовано атакували Чернігів безпілотниками. У місті лунали вибухи, працювала ППО.
- Неподалік від міста фіксували падіння БпЛА. Постраждали 2 особи.
