РФ атаковала энергетическую инфраструктуру двух областей. В течение дня будут действовать графики отключений, - Минэнерго

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.

Свет снова будут отключать

Как отмечается, сегодня графики почасовых отключений будут действовать в нескольких регионах Украины с 08:00 до 22:00.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отдельных регионах с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?