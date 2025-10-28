РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9629 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
786 0

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру двух областей. В течение дня будут действовать графики отключений, - Минэнерго

Часть Украины осталась без света.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Свет снова будут отключать

Как отмечается, сегодня графики почасовых отключений будут действовать в нескольких регионах Украины с 08:00 до 22:00.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отдельных регионах с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Также читайте: В Киеве и ряде областей - стабилизационные отключения света. ГРАФИКИ

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты повредили важный энергообъект в одном из районов Черниговщины.
  • Российские войска 27 октября массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В городе раздавались взрывы, работала ПВО.
  • Неподалеку от города фиксировали падение БпЛА. Пострадали 2 человека.

Автор: 

энергетика (2728) Минэнерго (416) отключение света (481)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 