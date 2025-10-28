РФ атаковала энергетическую инфраструктуру двух областей. В течение дня будут действовать графики отключений, - Минэнерго
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Свет снова будут отключать
Как отмечается, сегодня графики почасовых отключений будут действовать в нескольких регионах Украины с 08:00 до 22:00.
"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отдельных регионах с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты повредили важный энергообъект в одном из районов Черниговщины.
- Российские войска 27 октября массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В городе раздавались взрывы, работала ПВО.
- Неподалеку от города фиксировали падение БпЛА. Пострадали 2 человека.
