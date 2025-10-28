УКР
Рашисти всьоме від початку жовтня атакували газову інфраструктуру, - "Нафтогаз"

Удари РФ по газових об’єктах. На Полтавщині пошкоджено підприємство

Російські окупанти вкотре завдали удару по енергетичній інфраструктурі України. Цього разі - на Полтавщині.

Про це повідомив голова правління компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі росіяни знову атакували цивільну газову інфраструктуру на Полтавщині.

На щастя, люди не постраждали - це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення", - зазначив він.

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України

За словами Корецького, це вже сьома атака ворога на газову інфраструктуру від початку жовтня.

Удари РФ по газових об'єктах. На Полтавщині пошкоджено підприємство

