Рашисти всьоме від початку жовтня атакували газову інфраструктуру, - "Нафтогаз"

Російські окупанти вкотре завдали удару по енергетичній інфраструктурі України. Цього разі - на Полтавщині.

Про це повідомив голова правління компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі росіяни знову атакували цивільну газову інфраструктуру на Полтавщині.

На щастя, люди не постраждали - це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення", - зазначив він.

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України

За словами Корецького, це вже сьома атака ворога на газову інфраструктуру від початку жовтня.

