Украину может ждать "катастрофическая" зима. 60% газовой инфраструктуры повреждено, - Bild
Российские войска систематически бомбят украинские угольные электростанции, газохранилища и подстанции, чтобы Украина замерзла этой зимой.
Об этом сообщает Bild, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по энергетике и газу
Издание отмечает, что каждая атака России на энергоинфраструктуру Украины затрудняет прохождение зимы с достаточным количеством электричества и тепла.
Только по объектам компании ДТЭК с начала войны нанесено 210 ракетных и дроновых ударов, из них 54 — по одной электростанции. Один из объектов компании "Нафтогаз" поражен шестью ракетами, пишет Bild.
Газовая инфраструктура серьезно повреждена обстрелами
Журналисты цитируют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, который призывает всех "экономить газ":
"Очевидно, что российские террористы не остановятся. Это влияет на объем нашей собственной добычи газа, который нам приходится покрывать импортом".
Издание также пишет, что серьезно повреждено от 55% до 60% газовой инфраструктуры.
По мнению журналистов, в случае коллапса энергосистемы "Украине грозит холодовая катастрофа".
Источники Bild в Киеве также заявили, что "следующая зима будет самой тяжелой".
Поддержка ЕС Украины зимой
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал западных союзников поддержать Украину.
Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе, в свою очередь, намерена и в дальнейшем продолжить финансирование Ukraine Energy Support Fund. Доля Германии составляет 390 млн евро, планируется добавить еще €60 млн.
- Ранее сообщалось, что российские войска осенью 2025 года изменили подход к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины, концентрируя удары на отдельных регионах и объектах.
- Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что все 9 энергоблоков АЭС на подконтрольной правительству территории подключены к энергосистеме Украины и работают на полную мощность, однако это не позволяет избежать графиков почасовых отключений света для населения.
Квартал95 привів країну до такого стану. Немає ні грошей, бо розікрали, немає ні зброї - бо набрехали й теж розікрали. Провалили мобілізацію, оборону. Бо некомпетентні, кловуни.
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували
відосики тільки
Зеленский В. А.