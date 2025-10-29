Украину может ждать "катастрофическая" зима. 60% газовой инфраструктуры повреждено, - Bild

Российские войска систематически бомбят украинские угольные электростанции, газохранилища и подстанции, чтобы Украина замерзла этой зимой.

Удары РФ по энергетике и газу

Издание отмечает, что каждая атака России на энергоинфраструктуру Украины затрудняет прохождение зимы с достаточным количеством электричества и тепла.

Только по объектам компании ДТЭК с начала войны нанесено 210 ракетных и дроновых ударов, из них 54 — по одной электростанции. Один из объектов компании "Нафтогаз" поражен шестью ракетами, пишет Bild.

Газовая инфраструктура серьезно повреждена обстрелами

Журналисты цитируют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, который призывает всех "экономить газ":

"Очевидно, что российские террористы не остановятся. Это влияет на объем нашей собственной добычи газа, который нам приходится покрывать импортом".

Издание также пишет, что серьезно повреждено от 55% до 60% газовой инфраструктуры.

По мнению журналистов, в случае коллапса энергосистемы "Украине грозит холодовая катастрофа".

Источники Bild в Киеве также заявили, что "следующая зима будет самой тяжелой".

Поддержка ЕС Украины зимой

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал западных союзников поддержать Украину.

Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе, в свою очередь, намерена и в дальнейшем продолжить финансирование Ukraine Energy Support Fund. Доля Германии составляет 390 млн евро, планируется добавить еще €60 млн.

Ранее сообщалось, что российские войска осенью 2025 года изменили подход к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины, концентрируя удары на отдельных регионах и объектах.

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что все 9 энергоблоков АЭС на подконтрольной правительству территории подключены к энергосистеме Украины и работают на полную мощность, однако это не позволяет избежать графиков почасовых отключений света для населения.

