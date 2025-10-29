РУС
2 173 37

Украину может ждать "катастрофическая" зима. 60% газовой инфраструктуры повреждено, - Bild

Bild: Украина перед самой тяжелой зимой из-за ударов РФ по энергетике

Российские войска систематически бомбят украинские угольные электростанции, газохранилища и подстанции, чтобы Украина замерзла этой зимой.

Об этом сообщает Bild, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по энергетике и газу

Издание отмечает, что каждая атака России на энергоинфраструктуру Украины затрудняет прохождение зимы с достаточным количеством электричества и тепла.

Только по объектам компании ДТЭК с начала войны нанесено 210 ракетных и дроновых ударов, из них 54 — по одной электростанции. Один из объектов компании "Нафтогаз" поражен шестью ракетами, пишет Bild.

Газовая инфраструктура серьезно повреждена обстрелами

Журналисты цитируют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, который призывает всех "экономить газ":

"Очевидно, что российские террористы не остановятся. Это влияет на объем нашей собственной добычи газа, который нам приходится покрывать импортом".

Издание также пишет, что серьезно повреждено от 55% до 60% газовой инфраструктуры.

По мнению журналистов, в случае коллапса энергосистемы "Украине грозит холодовая катастрофа".

Источники Bild в Киеве также заявили, что "следующая зима будет самой тяжелой".

Поддержка ЕС Украины зимой

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал западных союзников поддержать Украину.

Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе, в свою очередь, намерена и в дальнейшем продолжить финансирование Ukraine Energy Support Fund. Доля Германии составляет 390 млн евро, планируется добавить еще €60 млн.

  • Ранее сообщалось, что российские войска осенью 2025 года изменили подход к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины, концентрируя удары на отдельных регионах и объектах.
  • Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что все 9 энергоблоков АЭС на подконтрольной правительству территории подключены к энергосистеме Украины и работают на полную мощность, однако это не позволяет избежать графиков почасовых отключений света для населения.

+16
Це було прогнозовано.При владі зрадник,країні срака.
29.10.2025 20:37 Ответить
+12
А як же обіцяний трьохрівневий захист критичної інфраструктури? Мустафа,ти де?
29.10.2025 20:39 Ответить
+12
А потужні відосіки лідора?
29.10.2025 20:40 Ответить
Це було прогнозовано.При владі зрадник,країні срака.
29.10.2025 20:37 Ответить
Вибачайте шановний,я також не голосував за нього,але будемо відверті захистити всі підстанції, газорозподільні вузли,ТЕЦ ,міста та інше - не можливо
29.10.2025 20:40 Ответить
Для захисту майже за 4 роки зроблено почти нікуя і гроші вкрадені.
29.10.2025 20:50 Ответить
А з кого формувати мобільні групи для знищення шахедів?
29.10.2025 21:07 Ответить
Відповідати дзеркально потрібно. Щоб орки задумувались про те що буде у відповідь .
Квартал95 привів країну до такого стану. Немає ні грошей, бо розікрали, немає ні зброї - бо набрехали й теж розікрали. Провалили мобілізацію, оборону. Бо некомпетентні, кловуни.
29.10.2025 20:51 Ответить
На захист виділили 10 мільярдів гривень.І що?За ці гроші,можна ракет наробити,чи безпілотників.Ти бритенеець,тут недавно зареєстрований.
29.10.2025 21:14 Ответить
Оманські ухилянти, роблять свою криваву роботу разом з *******, і тікають з України, як і бакай з ДУС, часів кучми-литвина!!! Деркач і сівкович, можуть підтвердити!
29.10.2025 20:45 Ответить
Як погодка в Австрії ? Не прохолодно, топлять ?
29.10.2025 20:55 Ответить
Що він не так написав? Зебіл потім поїде на батьківщину в ізраїль, йому тут не жити.
29.10.2025 20:59 Ответить
Це геноцид,чи ще ні?! Мабуть коли як фашисти євреїв, почнуть палити українців в печах тоді у трампа очі відкриються.
29.10.2025 20:38 Ответить
Не відкриються. Бо українці - не євреї.
29.10.2025 20:52 Ответить
А Зєльонкін із кодлом?
29.10.2025 21:13 Ответить
Немає в нас чим відповісти - ше ні однієї електростанції на рашці ми не потушили
29.10.2025 20:38 Ответить
А потужні відосіки лідора?
29.10.2025 20:40 Ответить
бєлгородська гес не згодна. А блекаути періодично у них в різних кутках болот бувають.
29.10.2025 20:57 Ответить
Зате у нас фламінги є
29.10.2025 20:39 Ответить
А як же обіцяний трьохрівневий захист критичної інфраструктури? Мустафа,ти де?
29.10.2025 20:39 Ответить
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували
29.10.2025 20:42 Ответить
29.10.2025 20:45 Ответить
нема слів цензурних
29.10.2025 20:47 Ответить
Слава царю! Дав тепло в оселі. Уе"бок кончений.
29.10.2025 20:54 Ответить
А сонце сходить теж за його дорученням?
29.10.2025 20:57 Ответить
Хтось чекав іншого результату від царювання клоуна-дегенерата?
29.10.2025 20:48 Ответить
Самальоти літять, будєм бамбіть / зЄ. Тільки чим бамбіть, де фламінги? Паляниці? Де?
відосики тільки
29.10.2025 20:48 Ответить
Все може бути, але ж і ремонтують багато чого.
29.10.2025 20:51 Ответить
Дурні в коментах тільки тішаться. На фронт піти, чи допомогти країні- то ні, ми краще владу заплюємо шкарлупою від сємок.
29.10.2025 20:56 Ответить
Для змін потрібно починати з влади!Зі зрадниками і баранами результат буде один і нажаль невтішний при всьому бажанні.
29.10.2025 21:00 Ответить
Перший
29.10.2025 21:11 Ответить
А в отій владі Зєльонкіна такі всі розумники… З генієм на чолі…
29.10.2025 21:15 Ответить
На ботофермі ОП опалення ввімкнули?
29.10.2025 21:11 Ответить
Другий
29.10.2025 21:15 Ответить
Ocь тут пояснено як грітись: https://forum.lvivport.com/threads/duzhe-alternativna-energetika.95594/page-6#post-3346029
29.10.2025 20:57 Ответить
Тотальна перемога все ближче...
29.10.2025 20:58 Ответить
Я вам ничего не должен.

Зеленский В. А.
29.10.2025 21:01 Ответить
Якби потужний хрипач думав про наслідки того, що він буде бити НПЗ заради картинки. А я ж забув, він не мислить стратегічно, як сам і казав.
29.10.2025 21:09 Ответить
Та так, москалику, ти вірно мислиш
29.10.2025 21:14 Ответить
І взагалі..."в своїй голові він війну закінчив а що у вас відбувається я і гадки не маю, його рідня в безпеці "
29.10.2025 21:09 Ответить
 
 