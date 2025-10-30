РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области
Российские оккупанты массированно атаковали Ивано-Франковскую область.
Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
На рассвете был атакован объект критической инфраструктуры области.
Работали силы ПВО. Информации о пострадавших не поступало.
Последствия удара
"На данный момент известно о двух домохозяйствах, которые подверглись незначительным повреждениям", - отметила она.
Отключение света
В Ивано-Франковской области введены аварийные отключения света. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации последствий.
Что предшествовало?
Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине с помощью дронов и ракет.
Известно о ударе по Добротворской ТЭС во Львовской области.
Питання- хто швидше помиє посуд - белгородська тец чи Добротворська тец?
Цих ПЗРК зараз п...ц як невистачає для вогневих груп що прикривають ТЕЦ.
Друге може накінець родимо аеростати з РЕБ, їх нескладно підняти на висоту і тим самим більш ефективно впливати на системи наведення шахедів і крилатих ракет, хоча б навколо енерговузлів.