РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области

Обстрел Ивано-Франковской области 30 октября. Удар по критической инфраструктуре

Российские оккупанты массированно атаковали Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

На рассвете был атакован объект критической инфраструктуры области.

Работали силы ПВО. Информации о пострадавших не поступало.

Последствия удара

"На данный момент известно о двух домохозяйствах, которые подверглись незначительным повреждениям", - отметила она.

Отключение света

В Ивано-Франковской области введены аварийные отключения света. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации последствий.

Что предшествовало?

Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине с помощью дронов и ракет.

Известно о ударе по Добротворской ТЭС во Львовской области.

обстрел (30244) Ивано-Франковская область (963)
ввечері у відповідь з відосика потужно полетять

30.10.2025 09:58 Ответить
30.10.2025 10:07 Ответить
Хоч одну ТЕЦ на кацапстані знищено? Не вікна вибито, а саме знищено?
30.10.2025 10:13 Ответить
Ну а на белгородській тец сьогодні з ранку кочегари влаштували свято, з шашликами та олівьє.
Питання- хто швидше помиє посуд - белгородська тец чи Добротворська тец?
30.10.2025 10:20 Ответить
У нас були екперементальні розробки пзрк Ігла до 2018 року, але все залишили на етапі проекта.
Цих ПЗРК зараз п...ц як невистачає для вогневих груп що прикривають ТЕЦ.

Друге може накінець родимо аеростати з РЕБ, їх нескладно підняти на висоту і тим самим більш ефективно впливати на системи наведення шахедів і крилатих ракет, хоча б навколо енерговузлів.
