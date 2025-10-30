РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области

Российские оккупанты массированно атаковали Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

Подробности

На рассвете был атакован объект критической инфраструктуры области.

Работали силы ПВО. Информации о пострадавших не поступало.

Последствия удара

"На данный момент известно о двух домохозяйствах, которые подверглись незначительным повреждениям", - отметила она.

Отключение света

В Ивано-Франковской области введены аварийные отключения света. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации последствий.

Что предшествовало?

Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине с помощью дронов и ракет.

Известно о ударе по Добротворской ТЭС во Львовской области.

