Об’єкт критичної інфраструктури атакувала РФ на Івано-Франківщині
Російські окупанти масовано атакували Івано-Франківську область.
Про це повідомила глава ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
На світанку було атаковано об'єкт критичної інфраструктури області.
Працювали сили ППО. Інформації про постраждалих не надходило.
Наслідки удару
"Наразі відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень", - зазначила вона.
Відключення світла
На Івано-Франківщині запроваджено аварійні вимкнення світла. Усі відповідні служби задіяні до ліквідації наслідків.
Що передувало?
Російські загарбники здійснили масований удар по Україні дронами та ракетами.
Відомо про удар по Добротворській ТЕС на Львівщині.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Питання- хто швидше помиє посуд - белгородська тец чи Добротворська тец?
Цих ПЗРК зараз п...ц як невистачає для вогневих груп що прикривають ТЕЦ.
Друге може накінець родимо аеростати з РЕБ, їх нескладно підняти на висоту і тим самим більш ефективно впливати на системи наведення шахедів і крилатих ракет, хоча б навколо енерговузлів.