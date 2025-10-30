УКР
Об’єкт критичної інфраструктури атакувала РФ на Івано-Франківщині

Обстріл Івано-Франківщини 30 жовтня. Удар по критичній інфраструктурі

Російські окупанти масовано атакували Івано-Франківську область.

Про це повідомила глава ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

На світанку було атаковано об'єкт критичної інфраструктури області.

Працювали сили ППО. Інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки удару

"Наразі відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень", - зазначила вона.

Відключення світла

На Івано-Франківщині запроваджено аварійні вимкнення світла. Усі відповідні служби задіяні до ліквідації наслідків.

Що передувало?

Російські загарбники здійснили масований удар по Україні дронами та ракетами.

Відомо про удар по Добротворській ТЕС на Львівщині.

ввечері у відповідь з відосика потужно полетять

30.10.2025 09:58 Відповісти
30.10.2025 10:07 Відповісти
Хоч одну ТЕЦ на кацапстані знищено? Не вікна вибито, а саме знищено?
30.10.2025 10:13 Відповісти
Ну а на белгородській тец сьогодні з ранку кочегари влаштували свято, з шашликами та олівьє.
Питання- хто швидше помиє посуд - белгородська тец чи Добротворська тец?
30.10.2025 10:20 Відповісти
У нас були екперементальні розробки пзрк Ігла до 2018 року, але все залишили на етапі проекта.
Цих ПЗРК зараз п...ц як невистачає для вогневих груп що прикривають ТЕЦ.

Друге може накінець родимо аеростати з РЕБ, їх нескладно підняти на висоту і тим самим більш ефективно впливати на системи наведення шахедів і крилатих ракет, хоча б навколо енерговузлів.
30.10.2025 10:20 Відповісти
 
 