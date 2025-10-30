Об’єкт критичної інфраструктури атакувала РФ на Івано-Франківщині

Російські окупанти масовано атакували Івано-Франківську область.

Про це повідомила глава ОВА Світлана Онищук.

Подробиці

На світанку було атаковано об'єкт критичної інфраструктури області.

Працювали сили ППО. Інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки удару

"Наразі відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень", - зазначила вона.

Відключення світла

На Івано-Франківщині запроваджено аварійні вимкнення світла. Усі відповідні служби задіяні до ліквідації наслідків.

Що передувало?

Російські загарбники здійснили масований удар по Україні дронами та ракетами.

Відомо про удар по Добротворській ТЕС на Львівщині.

