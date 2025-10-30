1 444 0
Горіла ферма, пошкоджено ЛЕП: наслідки удару РФ по Черкаській області. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Черкаську область дронами та ракетою. Фіксують пошкодження цивільних об'єктів.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
Так, в області сили протиповітряної оборони знищили російську ракету та 12 БпЛА ворога. Травмованих немає.
Наслідки обстрілу
У Звенигородському районі уламками дрона пошкоджено лінію електропередач, а також вікна та дахи в щонайменше чотирьох будинках.
Відомо про пожежу в будівлі фермерського господарства, яку наразі вже ліквідували. Триває обстеження території.
За даними ДСНС, вогонь охопив покрівлю на площі 1200 кв. м. Загинула одна тварина.
