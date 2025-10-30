Горіла ферма, пошкоджено ЛЕП: наслідки удару РФ по Черкаській області. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Черкаську область дронами та ракетою. Фіксують пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

Так, в області сили протиповітряної оборони знищили російську ракету та 12 БпЛА ворога. Травмованих немає.

Наслідки обстрілу

У Звенигородському районі уламками дрона пошкоджено лінію електропередач, а також вікна та дахи в щонайменше чотирьох будинках.







Відомо про пожежу в будівлі фермерського господарства, яку наразі вже ліквідували. Триває обстеження території.

За даними ДСНС, вогонь охопив покрівлю на площі 1200 кв. м. Загинула одна тварина.

