Горела ферма, повреждена ЛЭП: последствия удара РФ по Черкасской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты атаковали Черкасскую область дронами и ракетой. Фиксируются повреждения гражданских объектов.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
Так, в области силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету и 12 БПЛА врага. Пострадавших нет.
Последствия обстрела
В Звенигородском районе обломками дрона повреждена линия электропередач, а также окна и крыши как минимум в четырех домах.
Известно о пожаре в здании фермерского хозяйства, который на данный момент уже ликвидирован. Продолжается обследование территории.
По данным ГСЧС, огонь охватил кровлю на площади 1200 кв. м. Погибло одно животное.
