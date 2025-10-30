Горела ферма, повреждена ЛЭП: последствия удара РФ по Черкасской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали Черкасскую область дронами и ракетой. Фиксируются повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

Так, в области силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету и 12 БПЛА врага. Пострадавших нет.

Читайте: Враг нанес удар по Добротворской ТЭС во Львовской области: повреждена критическая инфраструктура

Последствия обстрела

В Звенигородском районе обломками дрона повреждена линия электропередач, а также окна и крыши как минимум в четырех домах.







Известно о пожаре в здании фермерского хозяйства, который на данный момент уже ликвидирован. Продолжается обследование территории.

По данным ГСЧС, огонь охватил кровлю на площади 1200 кв. м. Погибло одно животное.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ







