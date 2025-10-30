РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11310 посетителей онлайн
Новости Фото атака на Черкащину
837 0

Горела ферма, повреждена ЛЭП: последствия удара РФ по Черкасской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали Черкасскую область дронами и ракетой. Фиксируются повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

Так, в области силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету и 12 БПЛА врага. Пострадавших нет.

Читайте: Враг нанес удар по Добротворской ТЭС во Львовской области: повреждена критическая инфраструктура

Последствия обстрела

В Звенигородском районе обломками дрона повреждена линия электропередач, а также окна и крыши как минимум в четырех домах.

Последствия удара РФ по Черкасской области 30 октября. Что известно?
Последствия удара РФ по Черкасской области 30 октября. Что известно?
Последствия удара РФ по Черкасской области 30 октября. Что известно?

Известно о пожаре в здании фермерского хозяйства, который на данный момент уже ликвидирован. Продолжается обследование территории.

По данным ГСЧС, огонь охватил кровлю на площади 1200 кв. м. Погибло одно животное.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия удара РФ по Черкасской области 30 октября. Что известно?
Последствия удара РФ по Черкасской области 30 октября. Что известно?
Последствия удара РФ по Черкасской области 30 октября. Что известно?
Последствия удара РФ по Черкасской области 30 октября. Что известно?

Автор: 

обстрел (30244) Черкасская область (147) Звенигородский район (7)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 