Ворог вдарив по Добротворській ТЕС на Львівщині: пошкоджена критична інфраструктура

Добротвір під ударом РФ: пошкоджена ТЕС під час масованої атаки

Зранку 30 жовтня у місті Добротвір на Львівщині пролунали  вибухи. Ворог атакував населений пункт крилатими ракетами, "Кинджалами" та дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича та місцеві телеграм-канали.

"На Львівщині: Удар по Добротворській ТЕС - пошкодження критичної інфраструктури, пожежа", - повідомив депутат.

Удар по Добротворській ТЕС став частиною масштабної комбінованої атаки Росії, спрямованої проти енергосистеми України. Під ударом опинилися одразу кілька областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли 44 населених пункти Херсонщини: 12 людей поранено, з них - 2 дітей

Що відомо про Добротворську ТЕС?

Добротвір — адміністративний центр Добротвірської селищної громади Шептицького району Львівської області. За останніми даними, тут проживає понад 6600 осіб. Раніше Добротвором називалося село Старий Добротвір.

Це маленьке місто має досить важливу електрогенеруючу потужність — Добротвірську ТЕС. Вона роз­ташована на Західному Бузі по­близу міста Добротвір Шептицького р-ну Львівської обл.

Встановлена потужність ДТЕК ТЕС зараз становить 510 МВт:

  • Енергоблок № 7 – 150 МВт.
  • Енергоблок № 8 – 160 МВт.
  • Турбогенератор № 5- 100 МВт.
  • Турбогенератор № 6 -100 МВт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. У більшості регіонів - аварійні відключення

обстріл (31591) ТЕС (926) Львівська область (2614) Шептицький район (2) Добротвір (1)
+5
та параметри то вже таке... а🤡 говнокомандуючий де з фламінго ?...
показати весь коментар
30.10.2025 09:16 Відповісти
+4
показати весь коментар
30.10.2025 09:18 Відповісти
+3
Добре, що хоч координати тих енергоблоків не вказали. Де СБУ?
показати весь коментар
30.10.2025 09:20 Відповісти
А оці параметри енергоблоків виклали ,це щоб показати свою обізнаність чи як запрошення для рашистів
показати весь коментар
30.10.2025 09:10 Відповісти
Скорее показать умение пользоваться википедией
показати весь коментар
30.10.2025 09:17 Відповісти
та параметри то вже таке... а🤡 говнокомандуючий де з фламінго ?...
показати весь коментар
30.10.2025 09:16 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2025 09:18 Відповісти
Добре, що хоч координати тих енергоблоків не вказали. Де СБУ?
показати весь коментар
30.10.2025 09:20 Відповісти
Гуглокартами русня тоже научилась пользоваться. Они оказались на удивление обучаемые.
показати весь коментар
30.10.2025 09:33 Відповісти
Гуглождунів теж вистачає.
показати весь коментар
30.10.2025 09:43 Відповісти
Щось немає нічого про стан справ у кацапні цієї ночі. Чи й не буде? Все? Відплата з блекаутами на кацапстані,обіцяна члєнограєм закінчилася так і не почавшись?
показати весь коментар
30.10.2025 09:22 Відповісти
Сподіваюсь, Ви не вірили у 3000 + до*уа фламнгів (маю на увазі ракети, звісно, а ге птахів).
показати весь коментар
30.10.2025 09:39 Відповісти
Поляки літаки підіймали?
показати весь коментар
30.10.2025 09:22 Відповісти
Серіал "шо там у палякав"?
показати весь коментар
30.10.2025 09:34 Відповісти
Щось я ніяк не можу второпати одного - чи це свідомо б'ють по енергооб'єктах ДТЕК, яка знаєте кому належить, чи вся енергетика чомусь належить все тій же ДТЕК, яка знаєте кому належить. Якось дуже дивно це все.
показати весь коментар
30.10.2025 09:32 Відповісти
Нічого дивного: говоримо ДТЕК маємо на увазі енергетика, говоримо енергетика маємо на увазі ДТЕК.
показати весь коментар
30.10.2025 09:48 Відповісти
Рашисти вибивають ракетами наші ТЕС а ми їм то будку спалимо то бочку з бензином то насеремо під двері і радіємо. Де млять удари фламінгами і нептунами по рашистських ТЕС?
показати весь коментар
30.10.2025 09:40 Відповісти
Це ж не просто чурка мамєдов розікрав гроші на захист енергообєктів Києва, це системне явище. Це умисний саботаж оборони
показати весь коментар
30.10.2025 09:50 Відповісти
 
 