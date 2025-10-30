Ворог вдарив по Добротворській ТЕС на Львівщині: пошкоджена критична інфраструктура

Зранку 30 жовтня у місті Добротвір на Львівщині пролунали вибухи. Ворог атакував населений пункт крилатими ракетами, "Кинджалами" та дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича та місцеві телеграм-канали.

"На Львівщині: Удар по Добротворській ТЕС - пошкодження критичної інфраструктури, пожежа", - повідомив депутат.

Удар по Добротворській ТЕС став частиною масштабної комбінованої атаки Росії, спрямованої проти енергосистеми України. Під ударом опинилися одразу кілька областей.

Що відомо про Добротворську ТЕС?

Добротвір — адміністративний центр Добротвірської селищної громади Шептицького району Львівської області. За останніми даними, тут проживає понад 6600 осіб. Раніше Добротвором називалося село Старий Добротвір.

Це маленьке місто має досить важливу електрогенеруючу потужність — Добротвірську ТЕС. Вона роз­ташована на Західному Бузі по­близу міста Добротвір Шептицького р-ну Львівської обл.

Встановлена потужність ДТЕК ТЕС зараз становить 510 МВт:

Енергоблок № 7 – 150 МВт.

Енергоблок № 8 – 160 МВт.

Турбогенератор № 5- 100 МВт.

Турбогенератор № 6 -100 МВт.

