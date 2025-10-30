Росіяни обстріляли 44 населені пункти Херсонщини: 12 людей поранено, з них - 2 дітей
Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені, під вогнем опинилися десятки міст і сіл.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Куди бив ворог?
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Надіївка, Томина Балка, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Урожайне, Садок, Нова Кубань, Безводне, Білоусове, Новоолександрівка, Золота Балка, Новорайськ, Червоний Маяк, Блакитне, Нововоронцовка, Осокорівка, Первомайське, Нова Шестірня, Бургунка, Ольгівка, Вірівка, Одрадокам'янка, Дудчани, Микільське, Саблуківка, Новокаїри, Веселе та місто Херсон.
Наслідки обстрілів Херсонщини
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.
Окупанти пошкодили:
- 4 багатоповерхівки;
- 9 приватних будинків;
- адмінбудівлю,
- церкву;
- стільникову вежу та
- приватні автомобілі.
Поранені серед цивільних
Через російську агресію 12 людей дістали поранення, з них - 2 дитини. Також стало відомо, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.
