Росіяни обстріляли 44 населені пункти Херсонщини: 12 людей поранено, з них - 2 дітей

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені, під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Надіївка, Томина Балка, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Урожайне, Садок, Нова Кубань, Безводне, Білоусове, Новоолександрівка, Золота Балка, Новорайськ, Червоний Маяк, Блакитне, Нововоронцовка, Осокорівка, Первомайське, Нова Шестірня, Бургунка, Ольгівка, Вірівка, Одрадокам'янка, Дудчани, Микільське, Саблуківка, Новокаїри, Веселе та місто Херсон.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Читайте: Одна людина загинула: поліція Сумщини фіксує наслідки обстрілів окупантів. ФОТОрепортаж

Окупанти пошкодили:

4 багатоповерхівки;

9 приватних будинків;

адмінбудівлю,

церкву;

стільникову вежу та

приватні автомобілі.

Поранені серед цивільних

Через російську агресію 12 людей дістали поранення, з них - 2 дитини. Також стало відомо, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.

Також читайте: Зеленський про удар РФ по лікарні в Херсоні: "Це свідомий російський удар саме по дітях"