Одна людина загинула: поліція Сумщини фіксує наслідки обстрілів окупантів. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби війська РФ здійснили 29 обстрілів території Сумської області. Під вогнем опинилися 24 населені пункти.
Внаслідок російських обстрілів території області є жертви серед мирних жителів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.
Жертви серед цивільних
В Юнаківській громаді через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець.
Обстріли та руйнування
Ворог атакував громади різними видами озброєння — авіабомбами, дронами, артилерією, мінометами та гранатометами.
- У Сумах пошкоджено 7 будинків для відпочинку.
- У Краснопільській громаді пошкоджено будівлю ліцею.
- У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
Поліцейські продовжують документувати наслідки обстрілів та збирати докази злочинів російських військ. За всіма фактами розпочато кримінальні провадження.
