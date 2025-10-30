УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11054 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
346 0

Одна людина загинула: поліція Сумщини фіксує наслідки обстрілів окупантів. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби війська РФ здійснили 29 обстрілів території Сумської області. Під вогнем опинилися 24 населені пункти.

Внаслідок російських обстрілів території області є жертви серед мирних жителів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

Жертви серед цивільних

В Юнаківській громаді через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли та руйнування


Ворог атакував громади різними видами озброєння — авіабомбами, дронами, артилерією, мінометами та гранатометами.

  • У Сумах пошкоджено 7 будинків для відпочинку.
  • У Краснопільській громаді пошкоджено будівлю ліцею.
  • У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.


Поліцейські продовжують документувати наслідки обстрілів та збирати докази злочинів російських військ. За всіма фактами розпочато кримінальні провадження.

Читайте: Затримки потягів через ворожі удари та знеструмлення, - "Укрзалізниця"

наслідки обстрілів
наслідки обстрілів
наслідки обстрілів

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 140 860 осіб (+960 за добу), 11 305 танків, 34 089 артсистем, 23 514 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (19261) обстріл (31591) Нацполіція (15627) Сумська область (4375) Суми (1026) Сумський район (455)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 