Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 140 860 осіб (+960 за добу), 11 305 танків, 34 089 артсистем, 23 514 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 140 860 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб / persons
- танків – 11 305 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 514 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 089 (+25) од.
- РСЗВ – 1 531 (+1) од.
- засоби ППО – 1 232 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 993 (+128) од.
- спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.
161! одиниця знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня 5, арта 26, логістика та ППО файно.
Чумардоси закрили чергові 10000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 140 000 це більше, ніж все населення Брянської області.