Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 140 860 человек (+960 за сутки), 11 305 танков, 34 089 артсистем, 23 514 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 140 860 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 140 860 (+960) человек / persons
- танков – 11 305 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 514 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 34 089 (+25) ед.
- РСЗО – 1 531 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 232 (+2) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340) ед.
- крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 65 993 (+128) ед.
- специальная техника – 3 986 (+0) ед.
161! одиниця знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня 5, арта 26, логістика та ППО файно.
Чумардоси закрили чергові 10000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 140 000 це більше, ніж все населення Брянської області.