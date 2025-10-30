РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 140 860 человек (+960 за сутки), 11 305 танков, 34 089 артсистем, 23 514 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтоженная техника РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 140 860 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 140 860 (+960) человек / persons
  • танков – 11 305 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 514 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 34 089 (+25) ед.
  • РСЗО – 1 531 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 232 (+2) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 346 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340) ед.
  • крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 65 993 (+128) ед.
  • специальная техника – 3 986 (+0) ед.

Потери россиян 29 октября

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг увеличил количество атак на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТЫ

Минув 4271 день москальсько-української війни.
161! одиниця знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня 5, арта 26, логістика та ППО файно.
Чумардоси закрили чергові 10000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 140 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
30.10.2025 08:28 Ответить
30.10.2025 08:29 Ответить
Коли про знищення ППО повідомляє СБУ, то на наступну добу це відображається у статистиці. Коли про таке говорить ГУР, то у таблиці нічого не додається. Чому так?
30.10.2025 09:37 Ответить
 
 