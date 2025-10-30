Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 140 860 человек (+960 за сутки), 11 305 танков, 34 089 артсистем, 23 514 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 140 860 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 140 860 (+960) человек / persons

танков – 11 305 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 514 (+3) ед.

артиллерийских систем – 34 089 (+25) ед.

РСЗО – 1 531 (+1) ед.

средства ПВО – 1 232 (+2) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340) ед.

крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 65 993 (+128) ед.

специальная техника – 3 986 (+0) ед.

