Затримки потягів через ворожі удари та знеструмлення, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміни руху потягів у ряді регіонів через ворожі удари та пошкодження електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у компанії.

"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині", - зазначили в "Укрзалізниці".

Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками. Це стосується рейсів:

127 Запоріжжя-Львів;

128 Львів-Запоріжжя;

51 Одеса-Запоріжжя;

7 Харків-Одеса;

53 Дніпро-Одеса.

"Всі відхилення від розкладу традиційно зібрано на порталі uz-vezemo. Продовжуємо рух", - додали у компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. У більшості регіонів - аварійні відключення

Затримка приміських потягів

30 жовтня через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням у кількох областях спостерігаються затримки та зміни руху приміських поїздів:

Кіровоградщина: поїзд №6035/6036 (Помічна – Знам’янка) відправився з початкової станції із затримкою понад 2,5 години.

Чернігівщина / Київщина: регіональний поїзд №888/887 (Славутич – Київ-Волинський) курсує з Чернігова із затримкою 35 хвилин.

Одещина / Миколаївщина / Кіровоградщина: поїзд №6273/6257 (Помічна – Подільськ – Одеса) відправився з початкової станції із затримкою 50 хвилин через відсутність напруги, наразі рух відновлено.

Миколаївщина: через знеструмлення мережі тимчасово не курсуватиме поїзд №6332 (Колосівка – Знам’янка). Маршрути поїздів №6413 (Помічна – Одеса) та №6403 (Мартинівська – Одеса) обмежено — вони прямуватимуть від Колосівки до Одеси.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів уточнювати актуальний розклад на станціях і вокзалах та уважно слухати оголошення під час поїздки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагалися атакувати БпЛА потяг Львів – Краматорськ: пошкоджені вагони, без постраждалих

Нічний обстріл 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".

За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.