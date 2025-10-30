Задержки поездов из-за вражеских ударов и отключения электроэнергии, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" сообщила о задержках и изменениях в движении поездов в ряде регионов из-за вражеских ударов и повреждений электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании.

"В результате вражеского обстрела имеем отключение электроэнергии в Николаевской области", - отметили в "Укрзализныце".

Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками. Это касается рейсов:

127 Запорожье-Львов;

128 Львов-Запорожье;

51 Одесса-Запорожье;

7 Харьков-Одесса;

53 Днепр-Одесса.

"Все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Продолжаем движение", - добавили в компании.

Задержка пригородных поездов

30 октября из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением в нескольких областях наблюдаются задержки и изменения движения пригородных поездов:

Кировоградская область: поезд №6035/6036 (Помична – Знаменка) отправился с начальной станции с задержкой более 2,5 часов.

Черниговская / Киевская области: региональный поезд №888/887 (Славутич – Киев-Волынский) курсирует из Чернигова с задержкой 35 минут.

Одесская / Николаевская / Кировоградская области: поезд №6273/6257 (Помична – Подольск – Одесса) отправился с начальной станции с задержкой 50 минут из-за отсутствия напряжения, в настоящее время движение восстановлено.

Николаевская область: из-за обесточивания сети временно не будет курсировать поезд №6332 (Колосовка – Знаменка). Маршруты поездов №6413 (Помична – Одесса) и №6403 (Мартыновская – Одесса) ограничены – они будут следовать от Колосовки до Одессы.

"Укрзализныця" призывает пассажиров уточнять актуальное расписание на станциях и вокзалах и внимательно слушать объявления во время поездки.

Ночной обстрел 30 октября

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".

По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.