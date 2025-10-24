РУС
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
Оккупанты пытались атаковать БпЛА поезд Львов – Краматорск: повреждены вагоны, без пострадавших

Атака РФ на поезд в Краматорске 24 октября

Российские войска попытались атаковать беспилотником поезд №104/103 Львов - Краматорск на подъезде к станции Краматорск.

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.

Повреждены вагоны поезда

Отмечается, что оккупантам не удалось попасть по поезду. Однако взрывной волной повреждены окна в трех вагонах. Обошлось без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" предупредила о задержках и изменениях маршрутов поездов из-за обстрелов

Движение продолжается

"Посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию, рейс №103/104 во Львов уже безопасно отправился из Краматорска", - отметили в компании.

В УЗ добавили, что поврежденные вагоны будут заменены, и движение продолжается в штатном режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по железной дороге на Кировоградщине и Харьковщине: движение поездов изменено

Ранее в компании сообщили, что в трех областях Украины из-за последствий массированных российских обстрелов затруднено движение поездов.

Ночью войска РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской, Харьковской и Сумской области.

железная дорога (1456) Краматорськ (2414) обстрел (30167) поезд (1053) Укрзализныця (2831) Донецкая область (11068) Краматорский район (787)
Аксіома:
Кацапи - це генетичні садисти.
показать весь комментарий
24.10.2025 17:32 Ответить
тюююю.....
залізниця: ростов - мелітополь - симферополь, спокіно працює!
і ніхто їх не чіпає!
малюк конструює морські дрони.
буданов перераховує своїх співробітниць.
показать весь комментарий
24.10.2025 17:34 Ответить
Потомушто там мірниє люді! І оні нєпрічьом!
показать весь комментарий
24.10.2025 18:39 Ответить
"...намагалися атакувати БпЛА потяг Львів - Краматорськ..."
А коли можна буде прочитати: ... намагалися атакувати БпЛА потяг с.пєпєрбург - мацква?
показать весь комментарий
24.10.2025 17:37 Ответить
Лєщенко,уа
показать весь комментарий
24.10.2025 17:50 Ответить
 
 