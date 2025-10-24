Оккупанты пытались атаковать БпЛА поезд Львов – Краматорск: повреждены вагоны, без пострадавших

Российские войска попытались атаковать беспилотником поезд №104/103 Львов - Краматорск на подъезде к станции Краматорск.

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.

Повреждены вагоны поезда

Отмечается, что оккупантам не удалось попасть по поезду. Однако взрывной волной повреждены окна в трех вагонах. Обошлось без пострадавших.

Движение продолжается

"Посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию, рейс №103/104 во Львов уже безопасно отправился из Краматорска", - отметили в компании.

В УЗ добавили, что поврежденные вагоны будут заменены, и движение продолжается в штатном режиме.

Ранее в компании сообщили, что в трех областях Украины из-за последствий массированных российских обстрелов затруднено движение поездов.

Ночью войска РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской, Харьковской и Сумской области.