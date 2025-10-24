Оккупанты пытались атаковать БпЛА поезд Львов – Краматорск: повреждены вагоны, без пострадавших
Российские войска попытались атаковать беспилотником поезд №104/103 Львов - Краматорск на подъезде к станции Краматорск.
Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.
Повреждены вагоны поезда
Отмечается, что оккупантам не удалось попасть по поезду. Однако взрывной волной повреждены окна в трех вагонах. Обошлось без пострадавших.
Движение продолжается
"Посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию, рейс №103/104 во Львов уже безопасно отправился из Краматорска", - отметили в компании.
В УЗ добавили, что поврежденные вагоны будут заменены, и движение продолжается в штатном режиме.
Ранее в компании сообщили, что в трех областях Украины из-за последствий массированных российских обстрелов затруднено движение поездов.
Ночью войска РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской, Харьковской и Сумской области.
Кацапи - це генетичні садисти.
залізниця: ростов - мелітополь - симферополь, спокіно працює!
і ніхто їх не чіпає!
малюк конструює морські дрони.
буданов перераховує своїх співробітниць.
"...намагалися атакувати БпЛА потяг Львів - Краматорськ..."А коли можна буде прочитати: ... намагалися атакувати БпЛА потяг с.пєпєрбург - мацква?