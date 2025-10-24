Рашисты ударили по железной дороге на Кировоградщине и Харьковщине: движение поездов изменено
Сейчас из-за российских обстрелов затруднено движение сразу в нескольких регионах. Ночью враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзалізниця".
"Задействуем комбинированную транспортировку, резервную тягу и иногда - объездные маршруты", - отметили в компании.
Кировоградская область
В результате атаки возникли пожары, которые оперативно ликвидированы, пострадавших нет, габарит восстановлен по обоим путям.
Из-за обесточивания пока задерживаются четыре поезда:
- 51/52 Одесса - Запорожье;
- 127/128 Львов - Запорожье;
- 7/8 Харьков - Одесса;
- 53/54 Днепр - Одесса.
"Среднее время задержки - более 2 часов",- отметили в"Укрзалізниці".
Харьковщина
Из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, в Лозовую поезда движутся измененным маршрутом с задержками, применяется комбинированная логистика.
"Ночью автобусным сообщением до/от ст. Кегичевка доставили пассажиров поезда №92/91 Краматорск-Одесса-Краматорск.
Изменил маршрут движения поезд №103/104 Краматорск-Львов. Несмотря на задержку и обходной путь, этим рейсом успешно проведена и плановая гражданская эвакуация из Лозовой 19 маломобильных пассажиров, 2 котов и собаки. Железная дорога везет всех", - отметили в компании.
В дальнейшем сегодня объездным маршрутом через Мерефу с задержкой в районе 2 часов будут двигаться поезда:
- №102 Херсон-Краматорск;
- №104 Львов-Краматорск;
- №712 Киев-Краматорск.
Сумщина
Применяется комбинированная логистика поезд + автобус.
В частности, пассажиров поезда №787 Терещенская-Киев доставляем автобусами от ст. Кролевец до Конотопа. По ст. Конотоп будет организована посадка в №779 Сумы-Киев.
"Просим запастись терпением и следить за информацией на официальных ресурсах "Укрзалізниці", - отметили в компании.
