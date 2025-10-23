Россия атаковала подвижной состав и железнодорожную инфраструктуру в Сумской области: "Укрзализныця" заявляет об осложненном движении поездов

В очередной раз страна-террорист прицельно бьет по украинской логистике, всячески пытаясь сорвать внутренние сообщения. В результате обстрела поврежден подвижной состав и железнодорожная инфраструктура в Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

"Пострадали двое работников. Железнодорожники получили необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Из-за угрозы воздушного удара движение ряда поездов затруднено. На отдельных участках Сумщины отсутствует напряжение в контактной сети, временно ограничено движение междугородних и пригородных поездов, движение поездов будет восстановлено после улучшения ситуации с безопасностью.

В регионе применяется комбинированное движение: автобус + поезд. Из-за отсутствия напряжения ряд пригородных рейсов будет курсировать с задержками, отметили в АО "Укрзализныця".

"До улучшения ситуации с безопасностью приостановлено движение поездов:

№144 Рахов-Сумы

№787 Терещенская-Киев.

Время задержки будет сообщено дополнительно.

Пригородный поезд №6888 Сумы-Лебединская задерживается на отправление на неопределенное время. Движение будет восстановлено, как только это будет позволять ситуация.

Внесены изменения в маршруты пригородного сообщения: поезд №6012 будет курсировать по маршруту Сумы-Тростянец-Смородино (вместо Ворожба-Тростянец-Смородино), - говорится в сообщении.

В регионе применяется комбинированное движение: автобус + поезд. Из-за отсутствия напряжения ряд пригородных рейсов будет курсировать с задержками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совершал диверсии на "Укрзализныце" и готовил теракт в ТЦК: к 15 годам приговорен агент ССО РФ, - СБУ

Ситуация с перевозками в других регионах

На Днепропетровщине и Харьковщине из-за повышенной опасности и отсутствия напряжения на отдельных участках в пригородных рейсах возможны изменения маршрутов и задержки ориентировочно до 1,5 часа. Расписание и график задержек - на официальных каналах Укрзализныци.

"Несмотря на атаки, железная дорога продолжает выполнять свою важную функцию - обеспечивает сообщение, эвакуацию, поставки и перевозки грузов. Благодаря устойчивости и профессионализму железнодорожников, энергетиков, спасателей, движение по стране продолжается", - отметили в Министерстве.

Удары РФ по железной дороге

Российские оккупанты целенаправленно атакуют объекты железной дороги. С начала августа 2025 года по октябрь по оценкам зафиксировано примерно 300 атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Атаки направлены не только на сами поезда и станции, но и на электроподстанции, питающие железнодорожные сети. Цель - парализовать логистику Украины: военную, экономическую, гражданскую.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия начала использовать очень точные "шахеды" для атак на локомотивы, - глава "Укрзализныци"