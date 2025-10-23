Враг атаковал ударным БПЛА железнодорожную станцию в Сумской громаде: пострадали железнодорожники

В ночь на 23 октября российские захватчики атаковали Сумскую область. Под ударом оказалась железная дорога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"35-летнего мужчину с ранением госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь - угрозы жизни нет. Второму пострадавшему помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.

Удары РФ по железной дороге

Российские оккупанты целенаправленно атакуют объекты железной дороги. С начала августа 2025 года по октябрь по оценкам зафиксировано примерно 300 атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Атаки направлены не только на сами поезда и станции, но и на электроподстанции, питающие железнодорожные сети. Цель - парализовать логистику Украины: военную, экономическую, гражданскую.

