Ворог атакував ударним БпЛА залізничну станцію у Сумській громаді: постраждали залізничники

У ніч проти 23 жовтня російські загарбники атакували Сумщину. Під ударом опинилась залізниця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"35-річного чоловіка з пораненням госпіталізували, медики надають необхідну допомогу – загрози життю немає.

Другому постраждалому допомогу надали на місці", - йдеться в повідомленні.

Удари РФ по залізниці

Російські окупанти ціленаправлено атакують об'єкти залізниці. З початку серпня 2025 року по жовтень за оцінками зафіксовано приблизно 300 атак на залізничну інфраструктуру України.

Атаки спрямовані не тільки на самі поїзди та станції, але й на електропідстанції, що живлять залізничні мережі. Мета - паралізувати логістику України: військову, економічну, цивільну.

