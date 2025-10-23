Ворог атакував ударним БпЛА залізничну станцію у Сумській громаді: постраждали залізничники
У ніч проти 23 жовтня російські загарбники атакували Сумщину. Під ударом опинилась залізниця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"35-річного чоловіка з пораненням госпіталізували, медики надають необхідну допомогу – загрози життю немає.
Другому постраждалому допомогу надали на місці", - йдеться в повідомленні.
Удари РФ по залізниці
Російські окупанти ціленаправлено атакують об'єкти залізниці. З початку серпня 2025 року по жовтень за оцінками зафіксовано приблизно 300 атак на залізничну інфраструктуру України.
Атаки спрямовані не тільки на самі поїзди та станції, але й на електропідстанції, що живлять залізничні мережі. Мета - паралізувати логістику України: військову, економічну, цивільну.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль