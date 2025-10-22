УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9661 відвідувач онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
1 176 0

Масована атака РФ: пошкоджено залізничну інфраструктуру, є затримка потягів, - "Укрзалізниця"

Через російську атаку затримується низка потягів

Через комбіновану атаку РФ є пошкодження залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

"Увага! Триває масований обстріл всієї території України. Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами", - йдеться у повідомленні.

Які потяги затримуються?

  • Зокрема, за даними "УЗ", поїзд №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка - до двох годин.
  • Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси - Київ. Затримка у дорозі близько години.
    Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів. Про це повідомимо додатково.

"Просимо пасажирів стежити за офіційними оновленнями від Укрзалізниці", - додали в компанії.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

залізниця (1620) обстріл (31469) Укрзалізниця (7104)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 