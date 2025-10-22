Массированная атака РФ: повреждена железнодорожная инфраструктура, есть задержка поездов, - "Укрзализныця"

Из-за комбинированной атаки РФ есть повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

"Внимание! Продолжается массированный обстрел всей территории Украины. Есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами", - говорится в сообщении.

Какие поезда задерживаются?

В частности, по данным "УЗ", поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка - до двух часов.

Также измененным маршрутом проследует поезд №793/794 Черкассы - Киев. Задержка в пути около часа.

Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов. Об этом сообщим дополнительно.

"Просим пассажиров следить за официальными обновлениями от Укрзализныци", - добавили в компании.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Больше читайте в нашем Telegram-канале