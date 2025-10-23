Росія атакувала рухомий склад і залізничну інфраструктуру на Сумщині: "Укрзалізниця" заявляє про ускладнений рух потягів

Вкотре країна-терорист прицільно бʼє по українській логістиці, всіляко намагаючись зірвати внутрішні сполучення. Унаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру у Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

"Постраждали двоє працівників. Залізничники отримали необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомлення.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений. На окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі, тимчасово обмежено рух міжміських і приміських потягів.Рух поїздів буде відновлено після поліпшення безпекової ситуації.

У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками, зазначили в АТ "Укрзалізниця".

"До поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів:

№144 Рахів-Суми

№787 Терещенська-Київ.

Час затримки буде повідомлено додатково.

Приміський поїзд №6888 Суми-Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.

Внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми-Тростянець-Смородине (замість Ворожба-Тростянець-Смородине), - йдеться в повідомленні.

У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчиняв диверсії на "Укрзалізниці" і готував теракт у ТЦК: до 15 років засуджено агента ССО РФ, - СБУ

Ситуація з перевезеннями в інших регіонах

На Дніпропетровщині та Харківщині через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години. Розклад та графік затримок - на офіційних каналах Укрзалізниці.

"Попри атаки, залізниця продовжує виконувати свою важливу функцію - забезпечує сполучення, евакуацію, постачання і перевезення вантажів. Завдяки стійкості та професійності залізничників, енергетиків, рятувальників, рух країною продовжується", - зазначили у Міністерстві.

Удари РФ по залізниці

Російські окупанти ціленаправлено атакують об'єкти залізниці. З початку серпня 2025 року по жовтень за оцінками зафіксовано приблизно 300 атак на залізничну інфраструктуру України.

Атаки спрямовані не тільки на самі поїзди та станції, але й на електропідстанції, що живлять залізничні мережі. Мета - паралізувати логістику України: військову, економічну, цивільну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія почала використовувати дуже точні "шахеди" для атак на локомотиви, – голова "Укрзалізниці"