Росія атакувала рухомий склад і залізничну інфраструктуру на Сумщині: "Укрзалізниця" заявляє про ускладнений рух потягів
Вкотре країна-терорист прицільно бʼє по українській логістиці, всіляко намагаючись зірвати внутрішні сполучення. Унаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру у Сумській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
"Постраждали двоє працівників. Залізничники отримали необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомлення.
Через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений. На окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі, тимчасово обмежено рух міжміських і приміських потягів.Рух поїздів буде відновлено після поліпшення безпекової ситуації.
У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками, зазначили в АТ "Укрзалізниця".
"До поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів:
- №144 Рахів-Суми
- №787 Терещенська-Київ.
Час затримки буде повідомлено додатково.
Приміський поїзд №6888 Суми-Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.
Внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми-Тростянець-Смородине (замість Ворожба-Тростянець-Смородине), - йдеться в повідомленні.
Ситуація з перевезеннями в інших регіонах
На Дніпропетровщині та Харківщині через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години. Розклад та графік затримок - на офіційних каналах Укрзалізниці.
"Попри атаки, залізниця продовжує виконувати свою важливу функцію - забезпечує сполучення, евакуацію, постачання і перевезення вантажів. Завдяки стійкості та професійності залізничників, енергетиків, рятувальників, рух країною продовжується", - зазначили у Міністерстві.
Удари РФ по залізниці
Російські окупанти ціленаправлено атакують об'єкти залізниці. З початку серпня 2025 року по жовтень за оцінками зафіксовано приблизно 300 атак на залізничну інфраструктуру України.
Атаки спрямовані не тільки на самі поїзди та станції, але й на електропідстанції, що живлять залізничні мережі. Мета - паралізувати логістику України: військову, економічну, цивільну.
я вас умаляю!
залізниця: ростов - мелітополь - симферополь катається собі с вєтєрком і не париться!
південь україни був зданий без супротиву.
сухопутний коридор, як і бажала крємлядь поданий на блюдєчкє.