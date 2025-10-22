Вчиняв диверсії на "Укрзалізниці" і готував теракт у ТЦК: до 15 років засуджено агента ССО РФ, - СБУ

Ще один російський агент, який діяв на Київщині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. На замовлення сил спеціальних операцій РФ зловмисник вчиняв диверсії на "Укрзалізниці" та готував теракти на об’єктах Сил оборони.

Як зазначається, ворожого поплічника затримали у травні цього року, коли він готував саморобний вибуховий пристрій для підриву місцевого ТЦК.

Які "завдання" виконував?

Встановлено, що завдання ворога виконував завербований окупантами 25-річний безробітний з Бучанського району.

Спочатку фігурант виконував "тестові" завдання куратора, серед яких – підпал релейної шафи на лінії залізничного сполучення столичного регіону. Після підпалу агент отримав від куратора інструкцію для самостійного виготовлення вибухівки, яку мав закласти біля будівлі військкомату для дистанційного підриву.

Затримання агента РФ

Під час затримання у ворожого поплічника вилучено складові для саморобної бомби та смартфон із доказами його контактів з окупантами.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану

