Вчиняли диверсії й підпали в Одесі та у Львові: СБУ і Нацпол затримали 8 російських поплічників

Контррозвідка Служби безпеки й Національна поліція затримали ще вісьмох російських агентів, які вчиняли диверсії на півдні, та двох осіб, яких ворог використовував "втемну" для підпалів на заході України.

Про це інформує пресцентр СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ними виявилися дистанційно завербовані ворогом чоловіки віком від 19 до 73 років, яким пропонували "легкі заробітки". Ще двох окупанти завербували, видаючи себе за співробітників СБУ.

Так, в Одесі "на гарячому" затримано місцевого безробітного, що на замовлення ворога готувався підірвати залізничну лінію під час руху потягу.

Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його, коли він намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під рейки.

Встановлено, що вибухівку фігурант забрав зі схрону, заздалегідь підготовленого рашистами на території обласного центру.

Також на Одещині затримано ще сімох фігурантів, які палили релейні шафи на місцевій залізниці, щоб ускладнити транспортну логістику ЗСУ.

Зловмисники використовували легкозаймисті суміші, а після підпалу фіксували загоряння на камеру для "звіту" кураторам з РФ.

У Львові викрито двох 19-річних місцевих мешканців, які за вказівкою ворога підпалили місцеве відділення пошти та вхідні двері до помешкань львівʼян.

Як встановили контррозвідники, російські спецслужбісти вербували юнаків, видаючи себе за співробітників СБУ. А доручені завдання подавали як "участь у спецоперації".

За "легендою", яку ворог надав фігурантам, на цих об’єктах ховалися "зловмисники", що діють проти України.

Таким чином окупанти хотіли скористатися патріотизмом і довірою українців до силовиків, щоб використати їх для вчинення диверсій.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

