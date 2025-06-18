УКР
5 091 14

Вчиняли диверсії на "Укрзалізниці" та палили авто ЗСУ: затримано п’ятьох поплічників РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано ще п’ятьох пособників РФ, які на замовлення агресора вчиняли підпали та займалися диверсіями у різних регіонах України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, затримані були завербовані агресором через телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

Так, у Запоріжжі затримано 36-річного місцевого, який підпалив три позашляховики Сил оборони, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному фронті. Потім він мав знищити мультівен, який військові використовували для перевезення бойового спорядження на передову.

Затримано 5 поплічників РФ

На Київщині кіберфахівці СБУ "на гарячому" затримали мешканця столиці, який готував сходження вантажного потяга з рейок. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.

У Тернопільській області затримано двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця ЗСУ.

У Харкові затримано ще одну фігурантку. Нею виявилася раніше засуджена за легкі тілесні ушкодження, яка згодом на замовлення РФ спалила релейну шафу сигнальної установки "Укрзалізниці".

У СБУ розповіли, що під час обшуків у всіх фігурантів вилучено докази співпраці з ворогом. Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.

Нині зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

підпал (724) СБУ (13384) диверсія (368)
Топ коментарі
+11
сміття ...у канаві... та і на роду відібється позначка ...
показати весь коментар
18.06.2025 17:26 Відповісти
+7
Істоти мля.
показати весь коментар
18.06.2025 17:28 Відповісти
+7
малко, ти з якого мухосранська? Що таке "посібник Зеленського" Якииж ви недолугі расіянці
показати весь коментар
18.06.2025 17:38 Відповісти
сміття ...у канаві... та і на роду відібється позначка ...
показати весь коментар
18.06.2025 17:26 Відповісти
Істоти мля.
показати весь коментар
18.06.2025 17:28 Відповісти
схоже,насправді,вони посібники Зеленського...СБУ їх ловить,вони отримують невеличкі терміни (якщо отримують) і їх благополучно міняють на якихось терпил...
показати весь коментар
18.06.2025 17:29 Відповісти
малко, ти з якого мухосранська? Що таке "посібник Зеленського" Якииж ви недолугі расіянці
показати весь коментар
18.06.2025 17:38 Відповісти
кацап,це на вашому нарєчіі пасобнік...а чому ти сунеш своє рило на укрсайт,кацап? може підеш на ....?
показати весь коментар
18.06.2025 17:47 Відповісти
Йой. Ти диви. Мокша під українца маскується. Як мовою буде наречіє??? І все ж що таке "посібник", бовдур? Розкажи мені , юрко, що за ***** знаеш?
показати весь коментар
18.06.2025 17:57 Відповісти
тєлєграмниє маладагвардєйци.
Главно дєло - не позбавляйте їх виборчого права, вони ще після "зеленої" амністії нам виберуть президента і парламент.
показати весь коментар
18.06.2025 17:32 Відповісти
не поспішай. бо тебе звинуватять що ти москаль. "Главно дєло" - головна справа, виберуть - в даному випадку краще казати оберуть
показати весь коментар
18.06.2025 18:00 Відповісти
"головна справа" - це у вояків ЗСУ, а у головного законодачого органа - "главно дєло". Треба вже давно розрізняти.
показати весь коментар
18.06.2025 18:19 Відповісти
Це вже починає набридати чи влада не хоче боротись з колоборантами які працюють на ворога ,чи це імітація боротьби ,чому не закриваются анонімні телеграм канали які використовує ворог ,чому жодного національно патріотичного виховання як на телемарафоні так і всій державній політиці.
показати весь коментар
18.06.2025 17:43 Відповісти
Одного повісьте на стовпі і як бабка пошепче...
показати весь коментар
18.06.2025 17:53 Відповісти
Або на палю!
показати весь коментар
18.06.2025 18:16 Відповісти
Повісить а рідню на розмінування відправить
показати весь коментар
18.06.2025 18:36 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 18:52 Відповісти
 
 