Вчиняли диверсії на "Укрзалізниці" та палили авто ЗСУ: затримано п’ятьох поплічників РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано ще п’ятьох пособників РФ, які на замовлення агресора вчиняли підпали та займалися диверсіями у різних регіонах України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, затримані були завербовані агресором через телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

Так, у Запоріжжі затримано 36-річного місцевого, який підпалив три позашляховики Сил оборони, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному фронті. Потім він мав знищити мультівен, який військові використовували для перевезення бойового спорядження на передову.

На Київщині кіберфахівці СБУ "на гарячому" затримали мешканця столиці, який готував сходження вантажного потяга з рейок. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.

У Тернопільській області затримано двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця ЗСУ.

У Харкові затримано ще одну фігурантку. Нею виявилася раніше засуджена за легкі тілесні ушкодження, яка згодом на замовлення РФ спалила релейну шафу сигнальної установки "Укрзалізниці".

У СБУ розповіли, що під час обшуків у всіх фігурантів вилучено докази співпраці з ворогом. Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.

Нині зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.





