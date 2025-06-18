Совершали диверсии на "Укрзалізниці" и жгли автомобили ВСУ: задержаны пять пособников РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны еще пятеро пособников РФ, которые по заказу агрессора совершали поджоги и занимались диверсиями в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержанные были завербованы агрессором через телеграм-каналы по поиску "легких денег".

Так, в Запорожье задержан 36-летний местный житель, поджегший три внедорожника Сил обороны, проходивших техобслуживание после выполнения задач на южном фронте. Затем он должен был уничтожить мультивен, который военные использовали для перевозки боевого снаряжения на передовую.

На Киевщине киберспециалисты СБУ "на горячем" задержали жителя столицы, готовившего схождение грузового поезда с рельсов. Для этого он планировал установить на пути тормозной стопор.

В Тернопольской области задержаны двое жителей поселка Гусятин, которые подожгли кроссовер военнослужащего ВСУ.

В Харькове задержана еще одна фигурантка. Ею оказалась ранее судимая за легкие телесные повреждения, которая впоследствии по заказу РФ сожгла релейный шкаф сигнальной установки "Укрзалізниці".

В СБУ рассказали, что во время обысков у всех фигурантов изъяты доказательства сотрудничества с врагом. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины.

В данное время злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.





