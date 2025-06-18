РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8028 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание поджигателей
5 091 14

Совершали диверсии на "Укрзалізниці" и жгли автомобили ВСУ: задержаны пять пособников РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны еще пятеро пособников РФ, которые по заказу агрессора совершали поджоги и занимались диверсиями в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержанные были завербованы агрессором через телеграм-каналы по поиску "легких денег".

Так, в Запорожье задержан 36-летний местный житель, поджегший три внедорожника Сил обороны, проходивших техобслуживание после выполнения задач на южном фронте. Затем он должен был уничтожить мультивен, который военные использовали для перевозки боевого снаряжения на передовую.

Также смотрите: Задержаны шесть поджигателей, которые осуществляли подрывную деятельность по заказу спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Задержаны 5 пособников РФ

На Киевщине киберспециалисты СБУ "на горячем" задержали жителя столицы, готовившего схождение грузового поезда с рельсов. Для этого он планировал установить на пути тормозной стопор.

Также смотрите: Задержаны агенты РФ, которые готовили подрывы возле ТЦК в Днепре и Стрые, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Тернопольской области задержаны двое жителей поселка Гусятин, которые подожгли кроссовер военнослужащего ВСУ.

В Харькове задержана еще одна фигурантка. Ею оказалась ранее судимая за легкие телесные повреждения, которая впоследствии по заказу РФ сожгла релейный шкаф сигнальной установки "Укрзалізниці".

Задержаны 5 пособников РФ

В СБУ рассказали, что во время обысков у всех фигурантов изъяты доказательства сотрудничества с врагом. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала киевлянина, который по заказу спецслужб РФ поджег авто военного. ФОТО

В данное время злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержаны 5 пособников РФ
Задержаны 5 пособников РФ
Задержаны 5 пособников РФ

Автор: 

поджог (1122) СБУ (20437) диверсия (317)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
сміття ...у канаві... та і на роду відібється позначка ...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:26 Ответить
+7
Істоти мля.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:28 Ответить
+7
малко, ти з якого мухосранська? Що таке "посібник Зеленського" Якииж ви недолугі расіянці
показать весь комментарий
18.06.2025 17:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сміття ...у канаві... та і на роду відібється позначка ...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:26 Ответить
Істоти мля.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:28 Ответить
схоже,насправді,вони посібники Зеленського...СБУ їх ловить,вони отримують невеличкі терміни (якщо отримують) і їх благополучно міняють на якихось терпил...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:29 Ответить
малко, ти з якого мухосранська? Що таке "посібник Зеленського" Якииж ви недолугі расіянці
показать весь комментарий
18.06.2025 17:38 Ответить
кацап,це на вашому нарєчіі пасобнік...а чому ти сунеш своє рило на укрсайт,кацап? може підеш на ....?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:47 Ответить
Йой. Ти диви. Мокша під українца маскується. Як мовою буде наречіє??? І все ж що таке "посібник", бовдур? Розкажи мені , юрко, що за ***** знаеш?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:57 Ответить
тєлєграмниє маладагвардєйци.
Главно дєло - не позбавляйте їх виборчого права, вони ще після "зеленої" амністії нам виберуть президента і парламент.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:32 Ответить
не поспішай. бо тебе звинуватять що ти москаль. "Главно дєло" - головна справа, виберуть - в даному випадку краще казати оберуть
показать весь комментарий
18.06.2025 18:00 Ответить
"головна справа" - це у вояків ЗСУ, а у головного законодачого органа - "главно дєло". Треба вже давно розрізняти.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:19 Ответить
Це вже починає набридати чи влада не хоче боротись з колоборантами які працюють на ворога ,чи це імітація боротьби ,чому не закриваются анонімні телеграм канали які використовує ворог ,чому жодного національно патріотичного виховання як на телемарафоні так і всій державній політиці.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:43 Ответить
Одного повісьте на стовпі і як бабка пошепче...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:53 Ответить
Або на палю!
показать весь комментарий
18.06.2025 18:16 Ответить
Повісить а рідню на розмінування відправить
показать весь комментарий
18.06.2025 18:36 Ответить
Нацполіція ліквідувала найбільше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які продавали під виглядом імпортних препаратів з Малайзії. Продукцію для набору м'язів, «сушки» та схуднення виготовляли у звичайній квартирі без дотримання безпеки та гігієни. У складі були речовини, призначені для лікування тяжких хвороб, які продавали без рецепта і медичного контролю. Під час обшуків на Харківщині, Київщині, Одещині та Львівщині вилучено понад 20 000 упаковок, 3 000 ампул, спецобладнання та понад 37 млн грн. П'ятьом фігурантам оголошено підозру. Це - перша в Україні підозра саме за фальсифікацію стероїдів. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Деталі: https://npu.gov.ua/news/natspolitsiia-likviduvala-naimasshtabnishe-v-ukraini-********-vyrobnytstvo-anabolichnykh-steroidiv-iaki-vydavaly-za-importni-preparaty-dlia-sportsmenv
показать весь комментарий
18.06.2025 18:52 Ответить
 
 