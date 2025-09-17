До 15 років засуджено чоловіка, який на замовлення РФ підпалював об’єкти інфраструктури та авто військових, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Чоловіка визнано винним у вчиненні з метою ослаблення держави підпалу, спрямованого на зруйнування об’єктів, які мають важливе народногосподарське значення, перешкоджання законній діяльності військових формувань в особливий період та пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

У суді доведено, що переселенець з тимчасово окупованої території наприкінці минулого року під час спілкування з представником РФ у мережі телеграм отримував регулярні завдання щодо знищення об’єктів критичної інфраструктури, адміністративних будівель та автомобілів військовослужбовців.

Зазначається, що засуджений здійснив підпали низки об’єктів енергетики, зв’язку, адмінбудівель та двох автівок військовослужбовців в Кропивницькому.

У судовому засіданні чоловік пояснив, що в такий спосіб він хотів заробити. Його засуджено до п’ятнадцяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна.



