До 15 років засуджено чоловіка, який на замовлення РФ підпалював об’єкти інфраструктури та авто військових, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Чоловіка визнано винним у вчиненні з метою ослаблення держави підпалу, спрямованого на зруйнування об’єктів, які мають важливе народногосподарське значення, перешкоджання законній діяльності військових формувань в особливий період та пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

У суді доведено, що переселенець з тимчасово окупованої території наприкінці минулого року під час спілкування з представником РФ у мережі телеграм отримував регулярні завдання щодо знищення об’єктів критичної інфраструктури, адміністративних будівель та автомобілів військовослужбовців.

Дивіться: Затримано трьох підпалювачів, які виконували замовлення РФ у Харкові та на Буковині, - СБУ. ФОТОрепортаж

До 15 років засудили палія

Зазначається, що засуджений здійснив підпали низки об’єктів енергетики, зв’язку, адмінбудівель та двох автівок військовослужбовців в Кропивницькому.

Читайте: Підрив авто з воїном ЗСУ у Харкові: останнього агента групи ГРУ РФ засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

У судовому засіданні чоловік пояснив, що в такий спосіб він хотів заробити. Його засуджено до п’ятнадцяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

До 15 років засудили палія
До 15 років засудили палія

Кропивницький (361) підпал (723) Офіс Генпрокурора (3427) Кіровоградська область (613) Кропивницький район (32)
Через десяток років поповниться фонд бомжар які будуть прохати грошенят.
Може варто їх на просто перепрофілювувати на розміновувачів.
Розмінував стільки то гектар чи пристроїв-звиздуй вільним.
показати весь коментар
17.09.2025 17:35 Відповісти
А чому це "вільний"? Після цього - на рудники ...
показати весь коментар
17.09.2025 18:38 Відповісти
Заробив чесно.
показати весь коментар
17.09.2025 17:52 Відповісти
І знову через телеграм ,ну робіть вже щось інакше ви допомагаєте ворогу вербувати бидло ,але хтось переживає за рейтинг що їм безпека країни ?
показати весь коментар
17.09.2025 18:10 Відповісти
з чим робить? з тєлєграмом?
показати весь коментар
17.09.2025 18:24 Відповісти
яких 15 років, ще тих зрадників українці мають годувати? В розхід...за законом військового часу. Інші може задумаються...
показати весь коментар
17.09.2025 18:21 Відповісти
 
 