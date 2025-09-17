К 15 годам приговорен мужчина, который по заказу РФ поджигал объекты инфраструктуры и автомобили военных, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Мужчина признан виновным в совершении, с целью ослабления государства, поджога, направленного на разрушение объектов, имеющих важное народнохозяйственное значение, препятствование законной деятельности военных формирований в особый период и повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
В суде доказано, что переселенец с временно оккупированной территории в конце прошлого года во время общения с представителем РФ в сети телеграм получал регулярные задания по уничтожению объектов критической инфраструктуры, административных зданий и автомобилей военнослужащих.
Отмечается, что осужденный совершил поджоги ряда объектов энергетики, связи, админзданий и двух автомобилей военнослужащих в Кропивницком.
В судебном заседании мужчина объяснил, что таким образом он хотел заработать. Он приговорен к пятнадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Може варто їх на просто перепрофілювувати на розміновувачів.
Розмінував стільки то гектар чи пристроїв-звиздуй вільним.