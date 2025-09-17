РУС
К 15 годам приговорен мужчина, который по заказу РФ поджигал объекты инфраструктуры и автомобили военных, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Мужчина признан виновным в совершении, с целью ослабления государства, поджога, направленного на разрушение объектов, имеющих важное народнохозяйственное значение, препятствование законной деятельности военных формирований в особый период и повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

В суде доказано, что переселенец с временно оккупированной территории в конце прошлого года во время общения с представителем РФ в сети телеграм получал регулярные задания по уничтожению объектов критической инфраструктуры, административных зданий и автомобилей военнослужащих.

Смотрите: Задержаны трое поджигателей, которые выполняли заказ РФ в Харькове и на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

До 15 лет приговорили поджигателя

Отмечается, что осужденный совершил поджоги ряда объектов энергетики, связи, админзданий и двух автомобилей военнослужащих в Кропивницком.

Читайте: Подрыв авто с воином ВСУ в Харькове: последний агент группы ГРУ РФ приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

В судебном заседании мужчина объяснил, что таким образом он хотел заработать. Он приговорен к пятнадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Через десяток років поповниться фонд бомжар які будуть прохати грошенят.
Може варто їх на просто перепрофілювувати на розміновувачів.
Розмінував стільки то гектар чи пристроїв-звиздуй вільним.
17.09.2025 17:35 Ответить
Заробив чесно.
17.09.2025 17:52 Ответить
І знову через телеграм ,ну робіть вже щось інакше ви допомагаєте ворогу вербувати бидло ,але хтось переживає за рейтинг що їм безпека країни ?
17.09.2025 18:10 Ответить
з чим робить? з тєлєграмом?
17.09.2025 18:24 Ответить
яких 15 років, ще тих зрадників українці мають годувати? В розхід...за законом військового часу. Інші може задумаються...
17.09.2025 18:21 Ответить
 
 